Brigitte Bardot : la Fondation remplace sa voix par de la musique au standard

La Fondation Brigitte Bardot suscite l'ire des fans après avoir remplacé la voix de l'icône sur son répondeur téléphonique par trois de ses titres musicaux.

La Fondation Brigitte Bardot fait face à une vague de mécontentement depuis la disparition de l'icône du cinéma. Le public et les défenseurs des animaux expriment leur colère suite à une décision récente de l'organisation concernant son système téléphonique.

Depuis le samedi 14 novembre, l'accueil par la voix distinctive de l'actrice sur le répondeur téléphonique de l'institution n'est plus disponible. Les admirateurs regrettent profondément la perte de ce timbre inimitable qui accueillait les correspondants depuis des décennies.

Also read La Fondation Brigitte-Bardot travaille depuis un certain temps déjà sur un projet visant non seulement à donner une autre vie à La Madrague et à entretenir la mémoire de 'BB'. L'endroit sera ouvert à des visites réservées à de petits groupes

Remplacement controversé par la musique

Face aux critiques croissantes, la Fondation a pris l'initiative de substituer la voix masculine de l'accueil par trois chansons de l'artiste. Cette solution technique vise à maintenir une connexion sonore avec l'héritage musical de la star.

Cette nouvelle mise en place ne restaure pas la voix naturelle de l'icône, mais offre une alternative musicale aux appelants. Les membres du public peuvent ainsi découvrir un son familier, bien que différent de l'accueil historique habituel.

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Contexte de tensions avec Bernard d'Ormale

Ce nouvel incident s'ajoute à un contexte déjà tendu autour de l'héritage de la star. Les tensions avec Bernard d'Ormale, son mari, continuent de faire l'objet de nombreuses controverses publiques et médiatiques.

Des accusations ont circulé concernant la disparition présumée de certains biens personnels de l'artiste. Une déclaration précédente laissait entendre des désaccords majeurs dans les dernières années de leur union, alimentant les suspicions des observateurs.

Visite de la Madrague prévue pour 2027

Près d'un an après le décès de l'actrice, la propriété emblématique de Saint-Tropez, la Madrague, s'apprête à ouvrir ses portes au public. La Fondation Brigitte Bardot a confirmé cette ouverture pour l'été 2027, selon les informations rapportées par Le Parisien.

Les visites seront strictement encadrées pour respecter l'intégrité du lieu et la sécurité des visiteurs. L'accès se fera uniquement sur réservation et en petits groupes, en raison de l'étroitesse des espaces de la demeure.

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Cette initiative permet de préserver l'intimité de la maison telle que Brigitte Bardot l'a laissée. C'est aussi une manière concrète de faire vivre son combat pour la protection animale et son patrimoine culturel.