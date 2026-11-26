Pour permettre à Brieuc de Star Academy de recevoir des votes lors du prime du 28 novembre, sa mère a lancé une cagnotte en ligne adressée au public français, car les Belges ne sont pas autorisés à voter.

Le prime de Star Academy prévu le samedi 28 novembre 2026 s'annonce comme une étape critique pour l'ensemble des finalistes restants. Parmi les huit académiciens menacés d'élimination, Brieuc se trouve dans une situation juridique et logistique particulière qui nécessite une stratégie de communication inhabituelle. Sa mère a annoncé publiquement le lancement d'une cagnotte en ligne destinée à mobiliser le soutien du public français. Cette initiative vise à contourner une restriction spécifique empêchant les téléspectateurs belges d'émettre des voix pour leur compatriote présent dans la compétition.

Un système de vote restreint pour les candidats belges

Le principe fondamental du télé-crochet repose sur la démocratie des téléspectateurs, où chaque vote peut influencer le destin d'un artiste. Cependant, dans le cas de Brieuc, cette règle universelle rencontre une exception notable. Les résidents de Belgique ne disposent pas de la légalité nécessaire pour participer au scrutin en faveur des élèves de l'émission. Cette interdiction persiste chaque année, indépendamment de la présence de candidats d'origine belge dans le casting. Par conséquent, le jeune homme privé de cette partie potentiellement importante de son audience, doit compter uniquement sur les votes provenant de la France et d'autres pays autorisés.

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L'initiative solidaire de la mère de Brieuc

Pour pallier ce déficit de soutien, la mère de Brieuc a pris l'engagement direct de faciliter la participation de la communauté française. Elle a créé une plateforme de collecte de fonds avec un objectif clair : récolter des contributions financières pour les transmettre à des amis ou des connaissances françaises. L'idée maîtresse est simple mais efficace. Les donateurs français utilisent l'argent Collecté pour acheter des votes ou soutenir des actions de lobbying médiatique en faveur de Brieuc. Cette méthode alternative permet de transformer l'enthousiasme des fans en votes concrets lors de l'épreuve décisive.

Les résultats rapides de la collecte de fonds

La réaction du public à cette appel a été immédiate et chaleureuse. En très peu de temps, la cagnotte a déjà attiré l'attention de nombreux sympathisants. Le bilan provisoire fait état de 107 contributions distinctes ayant été enregistrées. Ces dons ont permis d'accumuler une somme totale de 1389 euros. Ce montant, bien que modeste au regard des budgets de campagne, représente une preuve tangible de la détermination du groupe de soutien. Chaque euro collecté peut être utilisé pour maximiser la portée du message en faveur du candidat.

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Le contexte dramatique du prime du 28 novembre

La mise en place de cette stratégie intervient dans un contexte éliminatoire particulièrement intense. Huit académiciens sont actuellement identifiés comme étant en danger de mort pour la compétition. Ils devront affronter leurs rivaux lors d'épreuves en duos, une structure souvent redoutée par les participants. Les noms de Maud, Isabella, Mélina, Ydriss, Kylian, Leeloo, Noémie et Brieuc figurent sur la liste des mises en danger. Le public aura le pouvoir initial de sauvegarder quatre candidats, avant de procéder à un second vote pour en sauver un de plus. Les professeurs et les élèves prendront ensuite le relais pour la décision finale.

Les tensions et le soutien entre les colocataires

La pression ambiante au château se ressent également dans les relations entre les candidats. Mélina, visiblement émue, a partagé des conseils encourageants avec Noémie lors d'un moment de détente. Elle lui a demandé de ne pas douter de sa valeur artistique et de rester confiante envers son potentiel. Parallèlement, Isabella a offert un soutien moral à Mélina, qui pleurait après la révélation des duels à venir. Ces moments d'intimité illustrent la charge psychologique supportée par les artistes. Pour Brieuc, la réussite de cette cagnotte pourrait être la clé qui lui permettra de sécuriser sa place pour les prochaines étapes de l'aventure, malgré les obstacles institutionnels.