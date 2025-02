Bridget Jones est de retour : Interview de Renée Zellweger

Découvrez les coulisses du nouveau film de Bridget Jones : Folle de lui, avec l'interview exclusive de Renée Zellweger, qui revient sur son expérience de retrouver le personnage iconique et sur les thèmes abordés dans ce nouvel opus.

Notre héroïne londonienne préférée est de retour dans Bridget Jones : Folle de lui, quatrième volet de la série de films romantiques portés par Renée Zellweger – et qui ont bercé toute une génération. Un humour tendre, aux remarques pleines d’esprit qui ne manquent pas de nous faire rire aux éclats. Un langage physique bien à elle, dont la spontanéité, mais aussi la maladresse, nous émeuvent à chaque fois.

Des craintes aux questions plus existentielles dans lesquelles qu’on s’est toutes déjà posées au moins une fois. Et des scènes d’amour qui ne mentent pas… C’est avec tous ces souvenirs intacts que l’on a accueilli la nouvelle d’un énième opus dans la saga Bridget Jones. Après Bridget Jones Baby en 2016 (troisième volet qui ne nous avait pas transcendé), on pensait que c'était la fin des aventures sur le grand écran pour la journaliste aux joues roses et au blond ébouriffé. Mais il se trouve qu’elle a encore de belles choses à nous raconter, cette protagoniste que l’on suit avec un plaisir non dissimulé dans ses désastres et ses éblouissements. À cinquante-deux ans, elle s’occupe à présent seule de ses deux enfants depuis que son époux, Marc Darcy (Colin Firth), est décédé. Après plusieurs années à vivre son deuil, Bridget souhaite se prouver qu’elle peut encore séduire… La voilà donc ballottée entre la réalité de la maternité et des applications de rencontre. Elle s'amourache au passage d’un jeune homme de 20 ans son cadet (incarné par le merveilleux Leo Woodall). L’occasion pour nous de discuter avec son interprète de toujours, l’actrice Renée Zellweger. Conversation avec Renée Zellweger Vogue. Reprendre le rôle de Bridget Jones devait être enthousiasmant ! Renée Zellweger. Oui, c’est toujours une source de joie. Avoir l'opportunité de redécouvrir qui elle est dans ce nouveau chapitre de sa vie, quelle chance ! C’était merveilleux. Était-ce naturel de renouer avec sa gestuelle et son accent ? C’est un travail, dans lequel je me replonge toujours avec plaisir. Il y a des choses qui sont plus familières et donc plus simples à interpréter que d’autres, mais j’ai toujours besoin d’un temps d’adaptation pour me reconnecter avec sa manière de parler, de bouger, et toutes ses petites habitudes. Comment se sont passées vos retrouvailles avec Hugh Grant ? C’est toujours amusant de voir Hugh Grant ! On a passé un très bon moment. Si vous rencontriez dans la vraie vie son personnage, le détestable mais attachant Daniel Cleaver, que lui diriez-vous ? Aujourd’hui, je rigolerais probablement avec lui. Mais à l’époque, je n’en suis pas aussi sûre. Dans ce film, Bridget tombe amoureuse d’un homme de vingt ans plus jeune qu’elle. L’aviez-vous vu venir ? Je ne sais jamais dans quelle direction Helen , choisit de nous emmener. Ce que je sais en revanche, c’est qu’elle écrit souvent à propos de ses expériences personnelles, donc il faudrait définitivement lui poser la question ! Était-ce une belle surprise ? Toujours ! Qu’importe ce qu’elle imagine pour Bridget, je la soutiens. Bridget utilise les applications pour rencontrer des hommes. Est-ce quelque chose que vous avez déjà essayé ? Moi ? Non ! Je n’ai jamais été sur une application de rencontre et je n’y connais absolument rien. Mais je suppose que ça fait sens. Il faudrait peut-être que j’en apprenne davantage à ce sujet car il faut savoir vivre avec son temps. Et puis, j’ai entendu dire que ça pouvait être assez drôle… mais je ne sais pas trop. Pensez-vous que c’est un bon moyen de trouver l’amour ? Pour certaines personnes, bien sûr. Pourquoi pas ? Auriez-vous imaginé Bridget rester célibataire plutôt que de se remettre en couple avec quelqu’un après le décès de son mari ? Complètement. Selon moi, le bonheur ne se définit pas que d’une seule façon. Comment avez-vous personnellement expérimenté l’injonction sociale à se mettre en couple ? Elle se manifeste surtout dans les conversations, lorsque les gens me demandent : “Alors, vas-tu avoir des enfants ?” ou “Quand est-ce que tu te maries ?”. À part ça, je n’y pense pas. J’essaye de vivre ma vie comme je l’entends, avec les opportunités qui viennent à moi. Je n’espère rien d’autre. Selon vous, pourquoi le monde est-il toujours autant attaché au personnage de Bridget Jones ? Helen a créé quelque chose de merveilleux : un personnage à travers lequel les gens peuvent se reconnaître. On peut s'identifier à ses expériences comme à ses réflexions personnelles. Et ça fait du bien ! On la voit évoluer et on peut rire avec elle parce que l’on sait très bien ce que ça fait que de vivre des situations comme elle les vit à l’écran. On connaît tous les doutes, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou, dans le cas de ce film, la perte et le chagrin. Malgré tout ce qui lui arrive, Bridget n’abandonne jamais, elle va de l’avant. Je la trouve très inspirante. Depuis le jour où j’ai découvert son histoire, je me vois en elle. Elle me fait rire. Elle me donne le sentiment d’être vue, et compris





