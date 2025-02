Briançon écrase Marseille et s'impose dans la course aux play-offs

Les Diables Rouges de Briançon ont réalisé une performance convaincante face aux Spartiates de Marseille, remportant la rencontre sur un score de 5 à 1. Cette victoire permet aux Briançonnais de se repositionner dans la course aux play-offs, alors que Marseille doit encore se battre pour assurer sa qualification.

Vendredi soir, au Palais omnisports de Marseille , la qualification pour les play-offs était à portée de main pour les Spartiates de Marseille . Une victoire en temps réglementaire leur garantirait une place dans la suite de la compétition. Mais face aux Diables Rouges de Briançon , en forme depuis le début d'année, le chemin s'avérera plus ardu. Malgré une domination temporelle, les Marseillais ont manqué de réussite dans les derniers mètres.

Paul Joubert a réussi à tromper le gardien briançonnais, Griffen Outhouse, mais les autres tentatives des Spartiates sont restées sans effet face à la solidité de l'équipe adverse. Briançon, quant à lui, a profité de chaque opportunité pour marquer. William Persson, auteur d'un triplé, s'est révélé être un véritable épouvantail pour les défenseurs marseillais. Patrik Machac et Jan Dudek ont également contribué à l'avancée des Diables Rouges, qui ont remporté la rencontre sur un score sans appel de 5 à 1. Luc Tardif, l'entraîneur des Spartiates, a reconnu les erreurs de son équipe : « On ne peut s'en prendre qu'à nous-même. On n'a pas été assez constant, comparé à Nice (victoire 2-3). On manque de concentration dans les moments clés et la gestion des temps faibles. C'est plus dans des aspects techniques que nous avons échoué, car les joueurs ont montré beaucoup d'envie. Nous ressortons déçus, mais pas abattus. »Pour leur part, les Diables Rouges ont confirmé leur excellente forme actuelle. Avec 10 victoires en 11 matches, ils se repositionnent sur la voie des play-offs après un début de saison difficile. Pierre Bergeron, l'entraîneur de Briançon, exprime son optimisme : « Le groupe le mérite. Nous avons beaucoup souffert, mais les joueurs ont affiché un excellent état d'esprit. Avec un mental comme ça, je suis certain que les play-offs sont à notre portée. » Les Spartiates, quant à eux, se déplaceront à Anglet mercredi pour tenter de valider leur qualification pour les play-offs.





Hockey Sur Glace Ligue Magnus Briançon Marseille Diables Rouges Spartiates Play-Offs

