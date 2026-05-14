Brest's Financial Woes and Future Ambitions

Brest's financial situation has taken a turn for the worse, with the club set to receive significantly lower television rights fees and a projected annual budget of 35 million euros, down from 50 million euros the previous year. The club's president, Gérard Le Saint, expresses concern about the future and the impact on the club's ambitions.

Brest va percevoir de modiques droits télé et peut-être revoir ses ambitions à la baisse. Le coprésident Gérard Le Saint regrette le faible nombre d'abonnés à Ligue 1+ et le manque de coopération avec les clubs.

Gérard Le Saint est un personnage particulièrement jovial mais aussi doté du « bon sens paysan », comme il le dit, et il tient aujourd'hui un discours alarmiste sur l'avenir de son club compte tenu de l'évolution des droits télé. Les chiffres sont donnés à la louche mais significatifs : les Pirates vont percevoir 8 M€ de droits télé, contre 20 ou 25 auparavant. Le budget annuel devrait passer de 50 à 35 M€.

« Ça va vite ! dit le coprésident de Brest. Le problème aurait dû être déjà là l'année dernière mais, heureusement, il y avait la Ligue des champions. Évidemment, tout a été ''bouffé'', tu es obligé d'avoir un effectif un peu plus fourni, plus les primes, plus les frais pour aller à Guingamp... Là, il n'y a plus rien (de la manne de la C1).

Je pense qu'on va devoir faire deux ou trois grosses ventes cet été. » Sans doute plus que les années précédentes, en tout cas. Comme Angers (Lepaul, Chérif... ) et les plus petits.

Aussi, Le Saint trouve que le compte n'y est pas avec Ligue 1+ : « Quand on voit les autres Championnats à côté, on est nuls, et avec un PSG qui va peut-être gagner la Ligue des champions... Il faut que le grand public ait conscience que le pognon va aux clubs, leur dire que X euros vont à leur club favori. Le pognon, on ne sait jamais trop où il va.

Il faudrait qu'il y ait une rétrocession naturelle aux clubs. » « Je pense que la stratégie marketing mérite d'être repensée, aussi, poursuit-il. Il n'y a pas grand-chose de fait, on passe des pubs de Ligue 1+ pendant les matches à des gens déjà abonnés. Il faut descendre le pouvoir jusqu'aux clubs.

Le Stade Brestois, c'est 2 millions de followers, je les invite tous à s'abonner à Ligue 1+ et je sais que ça peut rapporter tant d'argent. On peut, pourquoi pas, mixer l'abonnement au stade avec un prix sur Ligue 1+. Vous avez vu, ils ont 325 millions de followers (cumulés sur les réseaux sociaux), et on n'a que 1 million d'abonnés. Le ratio est quand même dingue.

Pour être bien, il faudrait être autour de 4 ou 5 millions. » Comme l'année dernière, l'inquiétude continue de monter chez les « petits ». Le Saint a eu des échos similaires pour Guingamp (L2) ou Concarneau (National).

« Nous, les petits paysans, on n'a pas beaucoup de poids, estime Le Saint. Il y a des réunions mais, bon, on ne voit pas grand-chose sortir. Ce n'est pas la maison Le Saint qui pourra mettre plus qu'elle ne met aujourd'hui. Nous, on vend des carottes et du persil.

» S'il apprécie l'idée de jouer le samedi soir la saison prochaine plutôt que le dimanche à 15 heures, Le Saint craint aussi la future répartition des droits internationaux, peut-être plus profitable aux clubs européens.

« Nous, on fait une Coupe d'Europe tous les cinquante ans... Denis (son frère, président) aussi est inquiet. Au moins, c'est bien de l'être, ça veut dire qu'on est conscients des problèmes. On va essayer de surnager...

» À Brest, qui dispose quand même de fonds propres, le sujet du nouveau stade est aussi une épine. Sa construction a pris du retard.

« On parle de livraison en 2029 ou 2030, c'est long, dit Le Saint. On sera peut-être partis. »Grégory Lorenzi, le DS, est lui déjà en partance pour l'OM. Les noms qui circulent pour lui succéder ne sont pas arrivés jusqu'aux oreilles des deux frères, qui se gardent du temps pour se décider.

Mais il ne faudra pas se tromper.

« Car on est dans la même merde qu'Angers, Le Havre, où ça ne se passe pas si mal, ou Nantes, passé à la trappe », dit Le Saint





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brest Television Rights Fees Budget Future Ambitions President Gérard Le Saint Strategy Marketing New Stadium Future Distribution Of International Rights Potential Departure From Brest

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un entraîneur intégrant et nysier, Gregory Lorenzi, démultipliateur d'épreuves avec BrestAu cours des dix dernières années, Gregory Lorenzi a su relever les défis et mener le Stade Brestois à maturité, malgré les ressources limitées du club. Son sens de l'opportunité, sa capacité à intégrer les joueurs et à établir une atmosphère chaleureuse dans son bureau, en ont été des points positifs pour les Brestois.

Read more »

Miss Vaucluse : Anabel Martignoni, future ingénieure, est en lice ce 14 mai à AvignonCe 14 mai, au Parc des expositions d’Avignon, Anabel Martignoni, 22 ans, future ingénieure diplômée d’Arts et Métiers, concourra lors de Miss Vaucluse.

Read more »

Cafetetiers et restaurateurs nouaillois inquiets face aux restrictions feriales au profit de la future municipalitéUne quarantaine de cafetiers et restaurateurs du Gard ont manifesté contre les restrictions feriales qui leur réduiraient le nombre de comptoirs. Les professionnels craignent une forte baisse de clientèle et redoutent la possibilité de liquidation judiciaire en raison des restrictions imposées pendant la feria de Pentecôte.

Read more »

Les notes de Brest-Strasbourg : Nanasi épanoui, Guindo perduDe tous les coups en début de match, Sebastian Nanasi a marqué et donné une passe décisive pour offrir la victoire à Strasbourg (2-1) contre le Brest d'un Daouda Guindo dépassé, ce mercredi.

Read more »