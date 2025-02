Brest - PSG : Pari Simple sur la Victoire et le But de Dembélé

Brest et le PSG s'affrontent pour la troisième fois cette saison, cette fois en Ligue des Champions. Le PSG est en grande forme avec une efficacité retrouvée, notamment grâce à Ousmane Dembélé qui enchaîne les buts. Le pari simple proposé est la victoire parisienne associée au but de Dembélé.

Pour la troisième fois cette saison, Brest et le PSG se rencontrent. Cette fois, c'est en Ligue des Champions. Les Bretons, comme au début de la saison, « reçoivent » au Roudourou, à Guingamp. Le Stade Brest ois vient de s'imposer à Nantes (2-0) en championnat après s'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en l'emportant à Troyes. Évidemment, Brest n'arrive pas en confiance contre Paris.

Les Parisiens s'étaient imposés lors des deux premières confrontations : la première au Parc des Princes (3-1) avant d'aller gagner au stade Francis Le Blé il y a dix jours (5-2). Ce PSG est juste impressionnant depuis quelques semaines. Le niveau de jeu est énorme et l'efficacité retrouvée. À l'image d'Ousmane Dembélé qui enchaîne les buts. Avec un doublé contre Monaco, « Dembouz » s'épanouit totalement dans ce nouveau poste de numéro 9. C'est simple, le Parisien a marqué au moins un but lors de chacune de ses sept dernières rencontres disputées (treize au total) ! C'est pour cela que je vous propose ce pari simple pour ce barrage aller avec la victoire parisienne associée au but de Dembélé (2.20) ! Les autres pronostics sur Brest – PSG : Le pari sûr : le PSG gagne (1.31) Le pari de folie : le PSG gagne les deux mi-temps (2.70) Le buteur : Ousmane Dembélé (1.96) Pariez sur Brest – PSG ici ! Les autres options : Le Real Madrid ne perd pas sur la pelouse de Manchester City et les deux équipes marquent (2.10) La Juventus bat le PSV (1.92) Le Sporting Portugal ne perd pas contre le Borussia Dortmund et les deux équipes marquent (2.05) Cote totale : 18.1





