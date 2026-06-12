Brest : l'opération "Des fleurs dans ma rue" séduit habitants et commerçants avant la clôture des inscriptions

La mairie de Brest propose une initiative participative permettant de fleurir des parties de trottoirs. Les habitants et commerçants s'approprient ce projet d'embellissement urbain, avec des témoignages concrets sur ses bienfaits avant la date limite du 3 juillet.

La ville de Brest a mis en place une démarche citoyenne baptisée "Des fleurs dans ma rue" qui permet aux habitants et aux commerçants de fleurir une portion du trottoir devant leur domicile ou leur boutique.

La dernière session de candidatures se clôture le 3 juillet. L'initiative, qui connaît un succès croissant, vise à embellir le cadre de vie urbain tout en encourageant l'appropriation de l'espace public par les riverains. Les demandes sont examinées par les services municipaux qui vérifient la faisabilité technique, notamment la présence ou non de réseaux souterrains et la largeur minimale du trottoir restant.

Parmi les participants, des commerçants comme Camille Courty, de la boutique Parallèle 48, ou encore des habitants profondément attachés à la nature, à l'image d'Hélène Melaye, témoignent de l'impact positif de ce projet sur le quotidien et l'ambiance des quartiers. Cette opération, qui perdure depuis plusieurs années, reçoit environ quarante demandes par an, pour une vingtaine de réalisations. Elle pourrait être pérennisée ou étendue, selon les nouvelles élues en charge de la nature en ville





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