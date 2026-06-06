Brest et Metz, deux clubs français, disputent le Final Four de la Ligue des champions, et peuvent espérer remporter enfin la C1, le dernier trophée majeur qui se refuse au hand tricolore.

Une grande première qui réjouit aussi les rares Bleues à avoir coiffé la couronne européenne : Brest et Metz , deux clubs français, disputent le Final Four de la Ligue des champions sur les rives du Danube.

Opposées respectivement à Györ et au CSM Bucarest, ces équipes ont une réelle chance de remporter enfin cette C1, le dernier trophée majeur qui se refuse au hand tricolore. La gardienne de Györ et des Bleues, qui prend un malin plaisir à taquiner ses compatriotes en envoyant leur ascenseur au 6e étage alors qu'elles logent au 4e, et fera tout son possible ce week-end pour prolonger leur disette. Pourquoi la France n'a-t-elle jamais remporté la Ligue des champions féminine ?

L'an dernier, la Francilienne est devenue la septième internationale, seulement, à coiffer la couronne continentale, après Stéphanie Cano, Valérie Nicolas, Raphaëlle Tervel... Après l'entraînement, tu pouvais passer la journée dans la structure. Tu montais un étage, il y avait la salle de muscu, la salle des kinés... Aujourd'hui, on voit à quel point tout cela a évolué.

Metz a commencé cette structuration, et l'arrivée des frères(Mariot, son adjointe), qui font la preuve que ''leur'' handball, celui pour lequel elles se sont battu toute leur carrière, eh bien il fonctionne ! Ce handball de confiance avec ses joueuses, de jeux, de lecture, ça marche. Elles ont réussi à apporter cette touche féminine subtile du coaching, autrement qu'en criant au bord du terrain. Un peu comme des femmes qui murmurent à l'oreille de leurs joueuses.

Elles ont à coeur de traiter les joueuses comme elles auraient voulu que l'on les traite. En équipe de France, Raph était celle qui prônait la lecture du jeu au grand dam d'Olivier Krumbholz. Des Final Four, j'en ai vécu beaucoup (elle y a joué 17 matches en 9 participations, un record, avec le Vardar Skopje et Györ entre 2014 et 2024)





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ligue Des Champions Final Four Brest Metz C1 Handball France Brest Et Metz Final Four Brest Et Metz Ligue Des Champions Final Four Brest Et Metz C1 Handball France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Final Four de handball féminin : l’Europe parle françaisDeux clubs (Metz et Brest) et 18 internationales vont disputer le Final Four de la Ligue des champions. Le sélectionneur Sébastien Gardillou fait les présentations.

Read more »

Laura Flippes avec Metz au Final FourDe retour de maternité, l'arrière internationale est dans le groupe de Metz qui affronte samedi CSM Bucarest en demi-finales de la Ligue des champions à Budapest.

Read more »

Hatadou Sako, adversaire de Brest au Final Four : « À Györ, tu ne penses à rien d'autre qu'à gagner »La gardienne française de Györ, Hatadou Sako, présente la force du club hongrois, double tenant du titre et adversaire de Brest en demi-finales de la Ligue des champions, ce samedi.

Read more »

Comment Metz et Brest sont devenus les locomotives du handball françaisBâtis sur des modèles économiques et sportifs très différents, les grands rivaux nationaux Metz et Brest, qualifiés pour le Final Four de la Ligue des champions, sont aujourd'hui devenus deux modèles sur la scène européenne.

Read more »