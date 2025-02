Brest et Auxerre se neutralisent dans un match animé

Le Stade Brestois a concédé le nul face à Auxerre (2-2) lors de la 22e journée de Ligue 1. Malgré un doublé de Perrin pour les Bourguignons, les Bretons ont réussi à revenir à chaque fois grâce à Ndiaye et Ajorque. Brest reste 8e et Auxerre 11e.

Privé de certains cadres, Brest a perdu deux points dans la course à l'Europe en concédant le nul à domicile face à Auxerre (2-2), vendredi en Ligue 1 . Ndiaye (60e) et Ajorque (79e) ont même permis aux Bretons de recoller à chaque fois au score, suite à des buts de Perrin (18e, 74e) pour les Bourguignons. Brest reste 8e et Auxerre 11e avant la suite de cette 22e journée.Remanié, le Stade Brest ois cale en championnat.

Après quatre matchs remportés lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1, le club breton est tombé dans le piège auxerrois (2-2), vendredi soir à Francis-Le-Blé, au terme d’un match très animé.Les visiteurs ont mené par deux fois grâce au doublé de l'ailier Gaëtan Perrin (18e, 74e). Abdoulaye Ndiaye à la réception d’un coup-franc (60e) et l’inévitable Ludovic Ajorque (79e) ont permis aux Bretons de prendre un point et rester au contact des places européennes. De son côté, Auxerre poursuit son sur-place.Sèchement battu lors du barrage aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain cette semaine (0-3), Brest voulait se ressaisir en championnat face à une équipe bourguignonne en panne et défaite lors de ses quatre derniers déplacements. Piégés par le faux rythme imposé par les joueurs de Christophe Pélissier, les Bretons ont concédé l'ouverture sur la première action adverse, conclue par Gaëtan Perrin, parfaitement servi de la tête par Thelonius Bair (18e). Les Bourguignons qui ont eu deux occasions d'aggraver la marque, par Perrin d'une frappe croisée, stoppée par Marco Bizot (19e), puis par l’intermédiaire de Bair dont le tir lobé n’a pas surpris le gardien brestois (20e). Brest a pensé revenir au score grâce à un enchaînement fantastique signé Mama Baldé, mais l'arbitre a finalement signalé un hors-jeu (37e). Les Bretons qui ont pu compter sur un grand Bizot, rempart face aux assauts d’Hamed Traoré (41e) et Gaëtan Perrin (42e). Les locaux, bousculés jusqu’à l’heure de jeu, ont su revenir au score sur un cafouillage à la suite d'un coup-franc botté par Kamory Doumbia. Le jeune défenseur sénégalais Abdoulaye Ndiaye a vu le ballon lui taper le tibia avant d’entrer dans le but auxerrois (60e)





