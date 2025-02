Bressols-Caussade : Un derby crucial pour le maintien en Fédérale 3

Ce dimanche, AS Bressols et l'US Caussade s'affrontent dans un derby déterminant pour le maintien en Fédérale 3. Bressols joue sa survie face à Caussade et Lévezou dans les prochains matchs.

AS Bressols et l'US Caussade s'affrontent ce dimanche 19 février à 15h15 au stade de Bressols, dans un match crucial pour les deux équipes. Ce derby tarn-et-garonnais revêt une importance capitale dans le contexte du maintien en Fédérale 3 pour Bressols. Les Bressois, actuellement à égalité de points avec Lévezou, jouent leur survie en cas de victoire face à Caussade et lors du match suivant contre Lévezou le 2 mars. \Lors du match aller, Caussade s'était imposé à Bressols par 38 à 22.

Le coentraîneur de l'ASB, Philippe Galey, évoque avec regret la défaite frustrante à Figeac, attribuée à des erreurs de jugement de l'arbitre. Malgré la déception, l'équipe est déterminée à remporter le match contre Caussade. Pour l'entraîneur, le groupe devra retrouver de l'efficacité et un minimum de réussite pour espérer l'emporter. \L'US Caussade, quant à elle, occupe une place de leader dans le classement. Ce match à Bressols sera un test important pour les Chapeliers, qui visent une place parmi les meilleures équipes de la poule. Les entraîneurs caussadais, Dominique Appy, Aliou Bodiang et Gaëtan Gasc, ont choisi une composition classique avec quelques permutations entre titulaires et remplaçants. \Le derby de ce dimanche à Bressols devrait attirer une foule nombreuse, soulignant l'importance de ce match pour les deux équipes. La journée sportive débutera par un repas d'avant-match préparé par les bénévoles du club de Bressols, reconnaissant leur contribution essentielle au bon fonctionnement du club





