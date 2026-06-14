Brésil : une jeune femme de 21 ans meurt après un oubli catastrophique de la corde de sécurité lors d'un saut à l'élastique

Une étudiante de 21 ans perd la vie au Brésil lors d'un saut à l'élastique après que les instructeurs ont omis de fixer la corde de sécurité, provoquant une chute mortelle de 40 mètres. Le drame, filmé et partagé massivement, déclenche une enquête pour negligence criminelle.

Une jeune femme de 21 ans a tragiquement perdu la vie ce samedi au Brésil lors d'un saut à l'élastique en raison d'une négligence profonde des instructeurs.

Les faits se sont déroulés sur le pont d'Esqueleto, dans l'État de São Paulo, où la victime, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, a été précipitée dans le vide sans que la corde de sécurité n'ait été fixée à son harnais. Des vidéos virales capturant l'instant glaçant montrent la jeune femme, encadrée par trois professionnels, être projetée du pont alors que la corde reste inertement sur le sol.

Les témoins présents ont entendu des cris d'horreur et ont rapidement compris que quelque chose avait terriblement mal tourné. Malgré les tentatives de réanimation par des témoins, les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès suite à un polytraumatisme causé par une chute de 40 mètres.

L'enquête de la police militaire a révélé que les employés de la société responsable ont simplement oublié d'attacher l'équipement avant le saut, une faute inexcusable qui a conduit à ce drame. Les recherches, initiales complexes, ont nécessité l'intervention d'un hélicoptère Águia pour localiser la victime dans la zone boisée.

Ce cas soulève des questions graves sur les standards de sécurité et la formation des instructeurs dans les activités à risque, ainsi que sur la réglementation et les contrôles en vigueur au Brésil. La famille de la victime réclame justice et des mesures strictes pour éviter qu'une telle tragedy ne se reproduise. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour homicide involontaire et ont suspendu les activités de l'entreprise concernée en attendant les résultats de l'investigation.

Ce drame rappelle que les sports extrêmes, bien que passionnants, exigent une rigueur absolue et une vérification minutieuse de chaque équipement, chaque procédure, avant toute pratique. La communauté locale est en deuil et de nombreux hommages sont rendus sur les réseaux sociaux à la jeune femme décédée





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