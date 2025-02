Brésil : Rentrée scolaire reportée en raison de la vague de chaleur

En réponse à une vague de chaleur extrême, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés, le Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, a reporté la rentrée scolaire prévue lundi. Le Tribunal de justice a pris cette décision suite à une demande du syndicat local des enseignants, qui a mis en évidence le manque de systèmes de ventilation adéquats et de fontaines d'eau dans les écoles. Le gouvernement a fait appel de la décision, et espère pouvoir reprendre les cours dès cette semaine, tout en affirmant son engagement envers la construction d'un modèle d'école résilient face au changement climatique.

Une vague de chaleur intense avec des températures pouvant atteindre 40 degrés a contraint l'État du Rio Grande do Sul, situé dans le sud du Brésil , à reporter la rentrée scolaire prévue lundi, suite à une décision judiciaire.

Le secrétariat à la Communication de cet État, qui a été frappé par des inondations dévastatrices l'année dernière, a annoncé dans un communiqué : « Conformément à la décision du Tribunal de justice du Rio Grande do Sul, il n'y aura pas de cours dans les 2 320 écoles du réseau public ce lundi. » Environ 700 000 élèves de cette région, où les températures sont généralement plus douces qu'ailleurs au Brésil, ont vu leur rentrée reportée après les vacances d'été australiennes. Le tribunal a pris cette décision suite à une demande du syndicat local des enseignants, qui avait sollicité le report de la rentrée au 17 février. Selon le syndicat, les établissements scolaires ne sont pas équipés de systèmes de ventilation adéquats ni de suffisamment de fontaines d'eau pour faire face aux températures prévues cette semaine. Le report a été salué comme une « victoire fondamentale pour la sécurité et le bien-être de toute la communauté scolaire », par le syndicat, qui a mis en garde contre un « scénario inquiétant » sans les infrastructures nécessaires. Dans certaines zones de cet État, les thermomètres devraient atteindre 40 degrés au cours des prochains jours, selon l'Institut public de météorologie Inmet. Le gouvernement du Rio Grande do Sul a fait appel de la décision du tribunal et espère pouvoir reprendre les cours dès cette semaine. « Nous sommes en train de construire un modèle d'école résilient, qui s'adapte aux changements climatiques », a affirmé le secrétariat à l'Education. « Nous n'avions pas été informés du report de la rentrée », a déclaré, au quotidien local Gaucho, Paulo de Lima Santos, un parent d'élève de 50 ans. Selon l'Inmet, les températures devraient commencer à baisser à partir de jeudi. Ces dernières années, le Brésil a été particulièrement touché par des événements climatiques extrêmes, dont la fréquence et l'intensité sont accrues, selon les experts, en raison du changement climatique. En avril et mai derniers, des inondations ont fait plus de 180 morts dans le Rio Grande do Sul, causant également d'énormes dégâts matériels.





