Brésil-Maroc : le fossé se creuse entre les Brésiliens et la Seleçao, analyse de Demetrius Ferreira

À la veille du match Maroc-Brésil, l'ancien joueur de Ligue 1 Demetrius Ferreira évoque le lien distendu entre les Brésiliens et leur sélection nationale, tandis que les chroniqueurs de l'After Foot débattent de la montée en puissance du Maroc et de la jeunesse de l'équipe de France.

Demetrius Ferreira , ancien joueur de Ligue 1, a partagé son analyse sur le lien distendu entre les Brésil iens et la Seleçao à l'approche du choc amical entre le Maroc et le Brésil .

Selon lui, l'enthousiasme pour l'équipe nationale a diminué au Brésil, en partie à cause des résultats décevants et d'un certain désamour du public. Il souligne que les supporters brésiliens sont devenus plus exigeants et que la Seleçao doit reconquérir leur cœur par le jeu et les résultats. Cette observation intervient alors que le Brésil se prépare à affronter le Maroc, une équipe en pleine progression.

De leur côté, les chroniqueurs de l'After Foot, Daniel Riolo et Florent Gautreau, notent que les courbes de performance entre le Maroc et le Brésil sont en train de se croiser. Le Maroc, fort de son parcours historique en Coupe du Monde 2022, affiche une solidité collective impressionnante. Younes Belhanda, invité de l'émission, met en avant la force du collectif marocain et la philosophie de jeu offensive prônée par le sélectionneur Ouahbi.

Il rappelle que le Maroc a su bâtir une identité forte, basée sur la discipline tactique et la cohésion, ce qui en fait un adversaire redoutable même pour les plus grandes nations. Par ailleurs, le débat s'est orienté vers l'équipe de France, avec Gilbert Brisbois soulignant la jeunesse du groupe tricolore. Daniel Riolo a tempéré en rappelant que plusieurs joueurs ont déjà acquis une expérience significative en compétitions internationales.

Kevin Diaz a renchéri en affirmant que l'âge n'est plus une excuse et que les jeunes doivent désormais assumer leur statut. Ces échanges montrent que le football mondial évolue rapidement, avec des équipes comme le Maroc qui grimpent les échelons tandis que des géants comme le Brésil et la France doivent sans cesse se réinventer pour rester au sommet





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