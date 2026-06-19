Brésil - Haïti : un duel aux enjeux multiples dans le Groupe C de la Coupe du Monde

Le Brésil, après un match nul décevant, doit se ressaisir face à une équipe d'Haïti motivée et sans complexe. Analyse des enjeux, des stratégies et de la configuration du groupe qui rend ce match crucial pour les deux équipes.

Le Brésil affronte Haïti pour la deuxième journée du Groupe C de la Coupe du Monde dans un match où les enjeux sont multiples. Si les Brésil iens, après un match nul 1-1 contre le Maroc, doivent impérativement gagner pour se hisser en tête de leur poule, Haïti , battue 0-1 par l'Écosse, joue sans complexe et espère créer la surprise.

La configuration du groupe, serré, et le fait que le match Écosse-Maroc précède cette rencontre, ajoutent une dimension stratégique supplémentaire. Le Brésil devra faire preuve d'efficacité et d'autorité pour éviter le piège du favori, tandis qu'Haïti misera sur l'audace et le courage pour tenter de renverser un adversaire supérieur sur le papier.

Ce duel, inédit à ce niveau, promet un affrontement contrasté entre la puissance établie de la Seleção et la fougue des Grenadiers, chaque point et chaque but comptant dans une poule où tout reste possible





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Groupe C Brésil Haïti Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bosnie-Herzégovine: suivez en live le match du groupe B de la Coupe du monde 2026Dans un groupe B où les quatre équipes sont à égalité de points et possèdent la même différence de buts après la première journée, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine s'affrontent ce jeudi avec l'objectif de prendre une option sur la qualification en 16es de finale.

Read more »

Coupe du monde 2026: toujours sans Neymar, le Brésil veut faire beaucoup mieux contre HaïtiSecoué dans tous les sens et accroché par le Maroc (1-1) pour lancer sa Coupe du monde, le Brésil doit absolument gagner face à Haïti pour son deuxième match dans la compétition (2h30 dans la nuit de vendredi à samedi). La pression populaire autour des Brésiliens reste légère, grâce notamment au...

Read more »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brésil - Haïti du 19 juinNotre pronostic : le Brésil bat Haïti sans encaisser de but (1.58)

Read more »

Brésil face à Haïti : un double héritage à la Coupe du MondeDans un match décisif du groupe C, le Brésil se mesure à Haïti, deux équipes partageant une riche histoire marquée par l'esclavage tout en concourant pour la première fois. La rencontre s'inscrit dans un contexte de tensions politiques et de rivalités sportives, leurs équipes anticipant les défis logistiques et émotionnels de la Coupe du Monde 2026.

Read more »