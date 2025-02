Brésil et États-Unis: Retour au Libre Commerce?

Le Brésil, deuxième fournisseur d'acier aux États-Unis, refuse de s'engager dans une guerre commerciale contre Washington malgré les droits de douane de 25% annoncés par Donald Trump. Le président Lula, initiateur d'une position plus ferme initialement, penche maintenant pour une approche plus pragmatique en faveur du libre commerce.

Sur le plan économique, Brasilia ne souhaite pas s'engager dans une confrontation commerciale prolongée avec Washington. Le Brésil n'a pas l'intention d'entrer dans une « guerre commerciale » à la suite de l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur l'acier.

« Le Brésil ne stimule pas et ne s'engagera dans aucune guerre commerciale, nous sommes toujours favorables au renforcement du libre commerce », a déclaré mardi à des journalistes Alexandre Padilha, ministre des Relations institutionnelles du gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Avec 4,08 millions de tonnes d'acier exportées vers les États-Unis en 2024, le Brésil en est le deuxième fournisseur, après le Canada.Lula, de la menace à la temporisation Interrogé sur une éventuelle augmentation des taxes sur les produits américains en guise de réciprocité après l'annonce du président américain, Alexandre Padilha a répondu que « le gouvernement (brésilien) n'a pas eu de discussion sur le sujet ». « Le président Lula a toujours dit clairement : « une guerre commerciale ne fait de bien à personne » », a-t-il souligné. Fin janvier, le président du plus grand pays d'Amérique latine avait pourtant tenu un discours différent. « C'est très simple : s'il taxe les produits brésiliens, il y aura réciprocité en taxant les produits qui sont exportés des États-Unis », avait averti Lula en parlant de son homologue américain. Jackson Campos, directeur des relations institutionnelles de la société d'exportations AGL Cargo, rappelle en outre que Donald Trump avait pris une mesure similaire lors de son premier mandat (2017-2021), mais qu'il avait « fait machine arrière », en créant un système de quotas qui a permis au Brésil de maintenir ses exportations d'acier vers les États-Unis





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Brésil États-Unis Commerce International Acier Droits De Douane

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Brésil demande des explications aux États-Unis concernant le traitement des migrants expulsésLe gouvernement brésilien a exigé des explications des États-Unis concernant le traitement des migrants brésiliens expulsés. Des centaines de Brésiliens ont été renvoyés dans un vol qui a atterri à Manaus, accusant les autorités américaines de les avoir traités de manière dégradante. Le gouvernement brésilien a dénoncé les conditions de voyage et les restrictions imposées aux migrants, affirmant que leur dignité humaine a été bafouée.

Lire la suite »

Le Brésil Évite une Guerre Commerciale avec les États-UnisLe Brésil refuse de répondre à l'augmentation des droits de douane américains sur l'acier par une guerre commerciale, préférant privilégier le libre-échange et se rappeler le précédent de Donald Trump avec les quotas.

Lire la suite »

Aux États-Unis, le retour en grâce des prénoms féminins au caractère vertueuxPopulaires au temps de la guerre d’indépendance des États-Unis avant de disparaître, les prénoms à connotation morale font leur retour. Mais les valeurs qu’ils représentent ne sont plus tout à fait les mêmes. Charity (“charité”) et Patience ont laissé place à Faith (“foi”) ou Serenity (“sérénité”), observe “The Washington Post”.

Lire la suite »

Bogota S'Engage à Assurer le Retour Dignifié des Citoyens Expulsés des États-UnisBogota propose de prendre en charge le transport aérien et maritime des citoyens colombiens expulsés des États-Unis, tandis que le président colombien accuse son homologue américain de défendre une politique « fasciste » envers les migrants.

Lire la suite »

Droits de douane imposés par les Etats-Unis : «On est sur un énorme retour en arrière»Pour l’économiste Anne-Sophie Alsif, les droits de douane imposés ce week-end par Donald Trump au Mexique et au Canada ne feront «que des perdants». A commencer par les Etats-Unis où l’inflation pourrait s’envoler.

Lire la suite »

Le Retour du Protectionnisme: Des Positions Populiste en France et aux Etats-UnisL'article analyse la montée du protectionnisme dans la classe politique française et américaine, illustrant cette tendance à travers les discours et les politiques de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Donald Trump et l'administration Biden. L'auteur met en évidence les contradictions inhérentes au protectionnisme, notamment son impact négatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Lire la suite »