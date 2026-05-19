Brésil de Carlo Ancelotti préparaire le Mondial 2026 avec un stage à Teresópolis

Le Brésil, guidé par Carlo Ancelotti, a dévoilé son plan de préparation pour le Mondial 2026. Après l'annonce de la liste définitive, un stage de préparation à Teresópolis et des matchs amicaux, la Seleção arrivera à la compétition en pleine condition pour affronter ses adversaires du groupe C.

Le Brésil , dirigé par Carlo Ancelotti , a dévoilé son plan de préparation pour le Mondial 2026. Après l'annonce de la liste définitive, un stage de préparation à Teresópolis et des matchs amicaux , la Seleção arrivera à la compétition en pleine condition pour affronter ses adversaires du groupe C. Ce lundi 18 mai, Carlo Ancelotti a dévoilé sa première liste de 26 joueurs brésil iens.

Elle mélange expérience et jeunesse agrémentée par quelques surprises comme le retour de Thiago Silva et Neymar. Dans la foulée, la Seleçao se retrouvera une semaine plus tard, le 25 mai 2026, pour débuter sa préparation au centre d'entraînement Granja Comary à Teresópolis. Ce rassemblement doit permettre de poser les bases physiques et tactiques avant le départ pour les États-Unis. Les séances intensives viseront à renforcer la cohésion et à préparer l'équipe aux défis du tournoi.

Les Auriverde disputeront deux rencontres amicales avant le coup d'envoi du Mondial. Le 31 mai, ils affronteront le Panama au mythique Maracanã. Ce match doit servir de répétition générale et offrir une opposition utile pour ajuster les schémas tactiques





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