Bref, 10 Ans Plus Tard : Marla, Sarah et un Nouveau Triangle Amoureux

La suite de la série Bref est arrivée sur Disney+, dix ans après la fin de la première saison. Marla, plus confiante et apaisée, et Sarah, qui a tourné la page sur « Je », évoluent dans de nouvelles directions, laissant place à un triangle amoureux inédit.

En 2011, les téléspectateurs de Canal+ ont fait la connaissance de « Je », le personnage principal et anonyme de la série Bref , incarné par Kyan Khojandi . Un trentenaire parisien, à la ramasse dans ses jobs et dans sa vie sentimentale, accumulant les liaisons sans lendemain et les doutes existentiels.

Englué dans un triangle amoureux avec « cette fille » (Alice David), objet de son fantasme, et Marla (Bérengère Krief), son « plan cul régulier », il finissait au terme des 82 épisodes par rompre toutes relations et retourner au point de départ : célibataire et paumé. On le retrouve dix ans plus tard, dans la suite de la série – toujours écrite par Kyan Khojandi et son binôme Bruno Muschio –, mise en ligne ce vendredi, sur Disney+. « Je » est toujours là. Tout comme « cette fille » et Marla. Mais à l’inverse du personnage principal, tout autant à côté de ses pompes, toutes deux ont repris le contrôle sur leurs existences et fait le chemin que « Je » n’a pas su entreprendre. Une nouvelle Marla confiante et apaisée Ce n’est donc pas la même Marla que découvriront les fans de la série au fil de ces 6 épisodes inédits de 30 minutes. Après avoir traversé la trentaine en colère, en conflit permanent avec « Je » ou encore avec le cœur brisé, elle apparaît désormais confiante et sereine (sans se départir de son petit grain de folie). Une trajectoire qui fait écho à celle de son interprète. « J’ai ressenti cet apaisement-là pour moi-même, explique Bérengère Krief. Avec beaucoup d’introspection, j’ai essayé de comprendre comment je fonctionnais. Je me suis aussi tournée vers l’amour, le cœur, des choses saines qui font du bien, tout simplement. Ça se retrouve dans mon personnage qui apporte beaucoup de sagesse à celui de Kyan. » Dans cette série où s’entremêlent fiction et quelques touches autobiographiques, il est aussi intéressant d’observer comment les différents personnages abordent leur entrée dans une nouvelle décennie. Une crise de la quarantaine qui s’annonce beaucoup moins douloureuse pour Marla que pour « Je ». « Moi, franchement, la quarantaine je trouve ça vraiment super comme moment. J’avançais dans le temps en me disant que ça allait être la cata… J’ai parfois eu l’impression de faire le deuil d’une jeune fille en quête de nouvelles expériences, qui arrive à Paris, une ville qu’elle ne connaît pas, qui va à des soirées et rencontres des gens. J’ai souvenir de ces moments à la fois de bonheur, de stress, de peur et de soif de vivre. Je me disais que je devais dire au revoir à cette meuf. Et puis je vois qu’elle est toujours là et que de temps en temps je peux ressortir la carte », estime Bérengère Krief. « Marla et Sarah sont hyper powerfull » Si vous suiviez assidûment les épisodes de Bref il y a dix ans, cette question vous taraude peut-être : Marla est-elle retombée dans les bras de « Je » ? Spoiler (vous l’apprendrez bien assez vite rassurez-vous) : non. Et avec son personnage, les créateurs évoquent une toute nouvelle configuration amoureuse, un ménage à trois. « Je trouve intéressant d’avoir un point de vue là-dessus dans la série et de voir quelqu’un l’expérimenter. Je trouve ça très moderne, on ne le voit pas souvent, souligne Bérengère Krief. Ce n’est pas quelque chose que je vis moi-même mais ce sont des questions qui m’ont interpellée, sur ce qu’est l’amour. Est-ce posséder quelqu’un et ne jamais vouloir qu’il parte, par exemple ? » Autant de questionnements que la comédienne a pu par ailleurs explorer aussi sur scène ces dernières années lors de ces spectacles Amour et Sexe (en tournée actuellement). Et qu’en est-il de « cette fille », longuement restée sans prénom lors de la première saison ? Sarah – son nom est finalement dévoilé lors du 74e épisode en 2012-, jouée par Alice David, fait le deuil de « Je » de façon beaucoup plus spectaculaire. Depuis leur rupture, elle a retrouvé l’amour mais a surtout rencontré le succès au cinéma en réalisant un film… Sur son ex-toxique. Chacune à leur manière, Marla et Sarah se sont libérées de « Je » et des chemins tous tracés. « On est un peu dans le fantasme de l’amour qui dure toujours, d’un couple qui se sépare et se retrouve malgré les aléas de la vie, analyse Bérengère Krief. On a beaucoup eu cette proposition de 'ça ne marche pas mais ça va marcher un jour'. J’ai été biberonné aux comédies romantiques américaines, je sais de quoi je parle et ça ne nous a pas toujours conduit vers les bons chemins dans nos vies personnelles. Là, on te dit que si tu quittes le mec, tu sors du système et il peut se passer des trucs pour toi et c’est plutôt cool. Marla et Sarah sont hyper powerfull, la manière dont elles ont évolué est très belle. C’est assez novateur alors qu’on aurait pu rester sur un triangle amoureux comme dans la première saison. » « On est tous cette personne » Dix longues années séparent ces deux saisons de Bref. Pourtant, « Je » n’a presque pas bougé. Il a certes perdu quelques cheveux dans la bataille mais il continue de tourner en ron





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bref Bref Suite Disney+ Kyan Khojandi Bérengère Krief Alice David Marla Sarah Triangle Amoureux

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bref revient sur Disney+ après 13 ansLa série comique phénomène des débuts des années 2010, Bref, revient sur Disney+ le 14 février avec une saison 2 plus longue et ambitieuse. Kyan Khojandi reprend son rôle de 'Je' dans une nouvelle aventure accompagnée de nombreuses stars comme Laura Felpin, Doria Tillier et Alexandre Astier.

Lire la suite »

Kyan Khojandi créateur 'Bref.2' : 'J'ai été totalement dépressif à 15 ans'Lorsque la série diffusée sur Facebook et au sein du « Grand Journal de Canal+ » se termine en 2012, après seulement une saison, Kyan Khojandi est loin de se douter que son œuvre va devenir aussi culte. Treize ans après, tous les codes ultra-turbulents du montage vidéo et de la réalisation raccourcie de « Bref.

Lire la suite »

La suite de la série culte « Bref » sonne comme la revanche des exMarla et Sarah, interprétées par Bérengère Krief et Alice David, sont de retour dans la suite de la série « Bref » de Kyan Khojandi, mise en ligne ce vendredi sur Disney+

Lire la suite »

Sept ans après Millas : la conductrice du car scolaire condamnée à 5 ans de prisonSept ans après la mort de six collégiens dans un accident de train à Millas, la conductrice du car scolaire a été condamnée à 5 ans de prison en appel. Elle assortie d'une interdiction d'exercer toute activité dans le secteur des transports et devra payer plusieurs centaines de milliers d'euros aux victimes.

Lire la suite »

Bernard*, 70 ans, passe son permis après 50 ans de conduite sans papiersBernard*, âgé de 70 ans, a été contrôlé au volant d'un véhicule sans permis en Belgique. Il a conduit sans papiers pendant 50 ans. Son avocat explique que la complexité des démarches à l'époque l'avait dissuadé de passer le permis à 20 ans. Il risque une peine d'un an de prison.

Lire la suite »

Bref. Retourne sur Disney+Après 13 ans d'absence, la série Bref. fait son grand retour sur Disney+. Kyan Khojandi, l'une des figures phares de ce programme culte, a confié à nos confrères de Quotidien qu'il avait soigneusement gardé le secret du retour de Bref. afin de surprendre le public. Bref.2, qui sera disponible dès le 14 février, s'étoffe de six épisodes d'une quarantaine de minutes.

Lire la suite »