Breel Embolo retardé par un problème de visa, la Suisse face aux serpents en Californie

L'attaquant suisse Breel Embolo a rejoint tardivement ses coéquipiers à San Diego en raison d'un problème d'ESTA, tandis que la Nati doit composer avec la présence de serpents à sonnettes autour de son camp d'entraînement pour la Coupe du monde 2026.

L'attaquant suisse Breel Embolo a finalement pu rejoindre ses coéquipiers à San Diego après un retard de trois jours dû à un problème de visa américain.

Alors que toute l'équipe de Suisse s'apprêtait à embarquer le mardi 2 juin pour la Californie, où se situe le camp de base de la Nati en vue de la Coupe du monde 2026, Embolo a vu les portes d'embarquement se fermer. La cause : l'invalidation de son autorisation de voyage électronique (ESTA) pour les États-Unis. Cet incident a obligé le joueur du Stade rennais à effectuer une demande de visa traditionnelle auprès de l'ambassade américaine à Berne.

Il a finalement obtenu son visa jeudi soir et a pu atterrir à San Diego vendredi soir, après trois jours de retard. Cette mésaventure souligne les complexités administratives que peuvent rencontrer les joueurs se rendant aux États-Unis, un pays dont les règles d'entrée sont strictes et有时 changeantes. L'équipe de Suisse s'est installée dans un camp d'entraînement situé à San Diego, près de la frontière mexicaine.

Mais le séjour n'est pas sans risques, car la région est habitée par des serpents à sonnettes. Les autorités locales ont mis en garde les joueurs contre ces reptiles, et plusieurs promeneurs ont déjà été mordus dans la zone. Les footballeurs devront donc être prudents lors de leurs déplacements à l'extérieur des installations.

La Suisse débutera son parcours dans le groupe A de la Coupe du monde 2026 face au Qatar, le samedi 13 juin, puis affrontera la Bosnie-Herzégovine le 18 juin et le Canada le 24 juin. Le cas d'Embolo n'est pas isolé. D'autres personnalités liées au Mondial ont également connu des problèmes avec l'ESTA. Par exemple, un arbitre somalien, sélectionné pour le tournoi, a été refoulé à son arrivée aux États-Unis.

De plus, des questions subsistent concernant d'autres joueurs, comme le Français Dayot Upamecano, qui a dû rester un moment sur le banc lors d'un match de préparation, ou le choix de l'Anglais Olise de jouer pour la France. Les préparatifs sont aussi marqués par des Curiosités, notamment l'impact supposé de la superstar Taylor Swift sur la capacité du Canada à accueillir les fans, ou encore les caractéristiques techniques de la pelouse qui sera utilisée.

Enfin, des rumeurs circulent sur le maillot vert de l'équipe de France, et le sélectionneur Didier Deschamps a vécu un moment émouvant lors d'un match. Autant d'éléments qui illustrent l'atmosphère particulière qui entoure cette édition 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique





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