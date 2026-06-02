Breel Embolo empêché de voyager avec la Suisse : un siège vide dans l'avion pour les États-Unis

L'attaquant suisse Breel Embolo n'a pas pu embarquer avec ses coéquipiers vers les États-Unis en raison d'un refus d'entrée lié à son autorisation ESTA, provoquant une situation embarrassante et des démarches urgentes de la Fédération suisse.

La sélection suisse a vécu un imbroglio administratif inattendu mardi 2 juin, alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour les États-Unis afin de préparer la Coupe du monde 2026.

Breel Embolo, l'attaquant vedette de l'équipe et meilleur buteur en activité de la Nati, s'est vu refuser l'accès à l'avion au dernier moment. Selon les informations de l'agence Reuters, son autorisation de voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) a été placée sous réexamen quelques minutes avant le décollage, le contraignant à rester au sol tandis que ses coéquipiers prenaient leur envol.

Ce coup du sort a plongé le joueur de Stade Rennais dans l'incompréhension et a suscité une vive réaction au sein de la délégation helvétique





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