Breel Embolo appelle à plus de clémence envers l'ASM

Embolo, attaquant de Monaco, réagit aux critiques suite aux récentes performances de son équipe.

Avec le sourire et un grand calme, Breel Embolo (27 ans) s’est étonné du traitement médiatique trop dur à son goût sur les performances de Monaco . Mercredi, l’ASM s’est inclinée à domicile contre Benfica (0-1) en barrage aller de la Ligue des champions. Un revers qui confirme un début d’année 2025 compliqué avec trois petites victoires en 10 matchs, une défaite en finale du Trophée des champions (1-0 contre le PSG) et une élimination en Coupe de France.

Le Suisse rappelle pourtant que la situation de l’ASM est meilleure que certains de ses rivaux directs. 'Nice n’a gagné aucun match en Europa League. Nous, on a eu 13 points en Ligue des champions.' 'Paris, c’est l’une des meilleures équipes du monde', a-t-il rappelé. 'On est à quelle place en championnat? Avec combien de points (4e avec 37 points)? Lille a combien de points? Deux de moins que nous (35). Lille a terminé septième meilleure équipe de la Ligue des champions et se situe deux points derrière nous avec encore douze matchs à jouer.' Après cet échange cordial avec les journalistes, l’ancien joueur de Mönchengladbach a invité à plus de clémence avant de dresser des bilans trop sévères. 'J'aime bien, on a des ambitions hautes, on reste positifs mais souvent, je trouve qu'on est un peu durs avec nous', a-t-il expliqué. 'C'est bien parce que ça montre nos qualités et ce qu'on veut créer. Mais vous êtes un peu durs, on est troisième, on joue tous les trois jours. Pardon, quatrième avec le même nombre de points que Nice… qui n’a gagné aucun match en Europa League. Nous, on a eu 13 points en Ligue des champions, on s'est qualifiés. Là, on a perdu un match difficile, et en Ligue 1, on est là. Il n’y a plus beaucoup de matchs à perdre. On joue Marseille à la maison, on joue Lille la semaine prochaine, puis Nice. Le championnat est encore long. On est là, on va essayer de gagner chaque match





RMCsport

