Bravoureuses enquêtes : Les mauvaises habitudes cérébrales et mon sac a idées

Une série documentaire captivante qui interroge la consommation de sucre et de écrans, les nuits trop courtes et leurs conséquences sur la mémoire, la concentration et la santé globale.

Excès de sucre ou d'écrans, nuits trop courtes : millions de Français semblent avoir pris de mauvaises habitudes aux effets néfaste sur le cerveau, affectant mémoire, concentration et santé .

Près de Montpellier, Léa, une lycéenne de 17 ans, passe jusqu'à 13 heures par jour sur les réseaux sociaux. A quelques semaines du bac, elle s'inquiète de ses difficultés à se concentrer pour réviser. En région parisienne, Ivan dort si mal qu'il est épuisé en permanence, au point qu'il peine à réaliser les tâches les plus simples. Près d'Angers, Magali jongle au quotidien entre obligations familiales et télétravail.

Elle écrit chaque jour des listes pour ne rien oublier et se gives du courage avec des sucreries. Mais tout ce sucre n'aurait-il pas un rapport avec ses problèmes de mémoire ? Entre témoignages parlants et éclairages d'experts, l'enquête, riche en séquences pertinentes, dresse un constat alarmant quant à la santé de notre cerveau. Elle séduit notamment par sa pédagogie et ses pistes concrètes et simples pour reprendre le contrôle





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