Bras de fer budgétaire en Gironde : le Département contraint de revoir son budget

Le Département de la Gironde doit voter un budget corrigé le 8 juin après l'avis de la Chambre régionale des comptes qui pointe un déficit supplémentaire de 11 millions d'euros. La CRC exige une régularisation de 86 millions d'euros de dépenses décalées.

Le Département de la Gironde se trouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs budgétaires. Le 8 juin prochain, les conseillers départementaux voteront un budget corrigé pour 2026, après l'avis sévère de la Chambre régionale des comptes (CRC).

Cette dernière a pointé un déséquilibre supplémentaire de 11 millions d'euros, portant le déficit prévu à 118 millions, contre 107 millions initialement annoncés par la collectivité. Mais au-delà de ce chiffre, c'est la question de 86 millions d'euros de dépenses décalées d'un exercice à l'autre qui cristallise les tensions. Le président Jean-Luc Gleyze a qualifié la situation de coup de bambou, tout en assurant que le Département reste sur la trajectoire de retour à l'équilibre prévue pour 2028.

Pourtant, la CRC estime qu'il faudra quatre ans, et non trois, pour assainir les comptes. Les conséquences pour les Girondins sont déjà perceptibles : baisse des subventions aux associations, reports de projets d'infrastructure, et gel des embauches. Le Département espère un retour à l'équilibre d'ici 2028, mais à condition que l'État apporte son soutien financier.

Les élus locaux s'inquiètent des répercussions sur les services publics, notamment l'aide sociale et l'entretien des routes, tandis que les associations tirent la sonnette d'alarme face à la réduction de leurs financements. Le bras de fer entre le Département et la CRC illustre les difficultés structurelles d'une collectivité qui fut parmi les plus riches de France. Depuis l'annonce d'un trou de plus de 100 millions d'euros à l'automne dernier, des mesures d'économies drastiques ont été mises en œuvre.

En 2025, le Département a déjà réduit ses dépenses de fonctionnement et prévoit des coupes encore plus fortes en 2026. La CRC reconnaît d'ailleurs que les efforts accomplis dépassent les objectifs fixés, avec environ 13 millions d'économies supplémentaires par rapport aux prévisions antérieures. Mais elle exige une correction immédiate de 11 millions, ce qui représente moins de 0,6 % du budget total de 1,8 milliard d'euros.

Pour Stéphane Corbin, directeur général des services, cette demande est presque dérisoire, mais elle symbolise le manque de marge de manœuvre de la collectivité. Le Département a consulté toutes les parties prenantes et assure que la régularisation comptable était connue de tous.

Néanmoins, la CRC reste inflexible, considérant que ces pratiques doivent cesser pour garantir une gestion saine des deniers publics. L'origine du désaccord remonte à une pratique comptable ancienne : le décalage de paiement de certaines dépenses, notamment le RSA, d'un exercice sur l'autre. En 2025, le Département a payé 14 mois de RSA au lieu de 12, pour rattraper les retards accumulés sur plusieurs années.

Cette régularisation, bien que transparente et votée, n'est pas conforme aux normes comptables, ce que la CRC a fermement souligné. Jean-Luc Gleyze insiste sur le fait que cette opération figurait explicitement dans le budget 2026 et n'a jamais été cachée. Mais pour les magistrats, elle aggrave le déficit réel. Au-delà du RSA, d'autres postes comme les provisions pour contentieux et la masse salariale font l'objet de rectifications.

Le Département devra donc revoter un budget qui intègre ces ajustements, sous peine de voir sa gestion mise sous tutelle. La séance du 8 juin s'annonce houleuse, entre les élus de la majorité, contraints de défendre une politique d'austérité, et l'opposition qui dénonce une gestion irresponsable. La CRC recommande un suivi trimestriel des comptes et une vigilance accrue pour éviter tout nouveau dérapage. En attendant, les Girondins retiennent leur souffle, conscients que l'avenir de leur département dépend de cette décision





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