Braque allemand à poil court : 1 287 chiots inscrits au LOF en 2025

Le Braque allemand à poil court enregistre 1 287 chiots inscrits au LOF en 2025. Guide de son physique, de son tempérament et de ses soins.

Le Braque allemand à poil court, appelé Deutsch Kurzhaar, appartient au groupe de race n° 7 " Chiens d'arrêt ". En 2025, le nombre de chiots inscrits au LOF (Livre des Origines Français) atteint 1 287 inscriptions, contre 1 138 en 2024. Cette progression reste relativement stable pour cette race de chiens d'arrêt.

Le Braque allemand à poil court est présenté comme un chien taillé pour l'endurance et la rapidité. Son profil combine des qualités physiques et un caractère travailleur, ce qui explique son intérêt pour les amateurs de chasse et de activités de plein air.

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Caractéristiques physiques du Braque allemand à poil court

Le Braque allemand à poil court possède un corps musclé, avec un garrot marqué et un dos ferme. Sa croupe est large, son rein est court et sa poitrine est haute.

Ses membres sont droits et dotés d'une ossature forte. Sa queue, forte à sa base, est attachée haut et s'amincit vers son extrémité. Sa longueur est moyenne, et la coupe de la queue est aujourd'hui interdite en France.

Sa tête présente un crâne large et légèrement bombé, avec un stop moyennement marqué. Son museau est long et épais, et se termine par une truffe saillante de couleur marron, noire, ou parfois chair chez les chiens à robe blanche. Ses oreilles sont arrondies à leur extrémité et tombantes, tandis que ses yeux, de taille moyenne, sont de couleur marron foncé.

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Son poil est court, dense et serré. Il est sec et dur au toucher, plus court sur la tête et les oreilles, et plus long sur la face inférieure de la queue. La robe peut être marron uniforme, marron avec des taches ou des mouchetures blanches, rouannée marron foncé, rouannée marron clair, blanche ou noire avec marques ou mouchetures marron. Quelques marques feues sont admises.

Il ne faut pas le confondre avec le Braque allemand à poil dur (Deutsch Drahthaar) ou avec le Braque allemand à poil long (Deutsch Langhaar), deux races distinctes.

Tempérament et éducation du Braque allemand

Le Braque allemand à poil court est un chien intelligent et énergique, très attaché à son maître. Travailleur et endurant, il possède un instinct de chasse développé, ce qui le conduit à apprécier les activités physiques et les jeux de recherche.

Chien d'arrêt polyvalent, comparable à l'Épagneul breton, il dispose d'un flair développé qui lui permet de repérer le gibier. Il signale sa présence en s'immobilisant devant lui, et constitue aussi un bon chien de rapport après le tir.

Ses grandes capacités d'apprentissage et son lien fort avec son maître facilitent son éducation. Il doit néanmoins évoluer dans un cadre éducatif cohérent et bienveillant, fondé sur des méthodes positives.

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Des consignes claires et stables, associées à la récompense des bons comportements, en font un animal équilibré. La socialisation précoce ne doit pas être négligée : dès que possible, le chiot doit rencontrer une diversité de situations, de personnes et d'animaux afin de développer des relations harmonieuses avec son environnement.

Entretien et alimentation du Braque allemand à poil court

L'entretien du Braque allemand à poil court repose sur 1 à 2 brossages hebdomadaires, destinés à éliminer les poils morts et à préserver la santé de la peau. Il faut augmenter la fréquence en période de mue, au printemps et en automne.

Les propriétaires doivent vérifier régulièrement les yeux et les oreilles, en particulier après une balade en forêt ou un retour de chasse. Il est également conseillé de contrôler les coussinets et le pelage afin de repérer d'éventuelles inflammations, blessures, épillets ou parasites.

Le bain peut être donné occasionnellement si le chien s'est sali. Les griffes doivent être coupées régulièrement si elles ne s'usent pas naturellement, et le brossage des dents, avec une brosse à dents et un dentifrice pour chiens, limite les dépôts de tartre.

L'alimentation du Braque allemand à poil court doit être adaptée à son âge, à sa taille, à son niveau d'activité et à son état de santé. Les protéines animales sont privilégiées, tandis que les lipides et les glucides doivent être limités.

Qu'il s'agisse de croquettes, de pâtées, de BARF ou de rations ménagères, le choix doit porter sur des aliments de qualité, afin de couvrir tous les besoins nutritionnels et de limiter les risques de surpoids. Une gamelle d'eau propre et fraîche doit toujours rester à disposition.