Braquage d'une manufacture horlogère à Le Locle : fugitifs recherchés en France

Des individus armés ont braqué une manufacture horlogère à Le Locle, en Suisse, et s'en sont enfuis en France. Un employé a été gravement blessé. Les autorités françaises et suisses ont mis en place un important dispositif de recherche.

Ce matin, à Pontarlier dans le Doubs (Bourgogne-Franche-Comté), une large opération de police et de gendarmerie a été mise en place suite à la fuite de plusieurs individus soupçonnés d'avoir commis un braquage à l'entreprise horlogère Werthanor, située à Le Locle , à la frontière suisse. L'incident s'est déroulé vers 7h. Des individus armés ont pris d'assaut la manufacture spécialisée dans la conception de boîtiers de montres, selon les informations de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Un employé a été violemment agressé et a subi de graves blessures. Après leur crime, les braqueurs se sont enfuis du côté français, déclenchant une poursuite et une coopération renforcée entre les forces de l'ordre suisses et françaises. Le nombre exact des individus impliqués ainsi que le montant du butin restent inconnus. L'enquête est en cours et les autorités restent très vigilantes.Ce braquage rappelle d'autres attaques similaires survenues en Suisse jurassienne en 2021 et en 2022. À deux reprises, des malfaiteurs avaient ciblé des manufactures horlogères avant de s'enfuir en France.





