Bram : Le vélo-bus, transport scolaire du futur ?

La commune de Bram, dans l'Aude, a mis en place un système de transport scolaire innovant et écologique, utilisant des vélos-bus appelés rosalies. Ce système permet de transporter les élèves de manière sécurisée et ponctuelle, tout en limitant l'impact environnemental.

La municipalité de Bram , dans l' Aude , et la communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère ont mis en place une innovation pour le transport scolaire des élèves. À partir de septembre 2024, deux lignes de vélo-bus , appelées rosalies, sont mises à disposition, conduisant les enfants de manière sécurisée et écologique vers leurs écoles et les ramenant à la fin de la journée.

Cette initiative, qui a débuté avec des essais de trains de vélos accompagnés, a été renforcée avec l'acquisition de deux rosalies électriques pour circuler sur les deux lignes, quelles que soient les conditions météorologiques. Le système permet d'accompagner environ 30 enfants quotidiennement, offrant un transport ponctuel et sécurisé, évitant les embouteillages et permettant aux enfants d'arriver en classe dans de meilleures conditions. Les conducteurs de ces rosalies électriques sont formés spécifiquement par l'association Eco Bram and co. Accompagnement vers le savoir-rouler. Cette initiative a beaucoup de succès et attire l'attention d'autres territoires. La communauté de communes estime que ce modèle pourrait être reproductible dans d'autres communes, voire dans des villes plus importantes, à condition qu'il y ait une volonté politique de partager la route, d'instaurer une limitation de vitesse à 30 km/h et de réserver plus de voies pour les piétons et les cyclistes. Bram ne s'arrête pas là. Depuis trois ans, les élèves de CM1 et CM2 des écoles de l'intercommunalité, soit plus de 200 enfants, bénéficient d'une formation de 10 à 12 heures pour apprendre à rouler en vélo. Cette formation se déroule en trois blocs, avec l'objectif final de permettre à ces enfants de devenir autonomes à vélo et de pouvoir se rendre à l'avenir au collège en toute sécurité. Le programme englobe les fondamentaux (équilibre, passer les vitesses) grâce aux aménagements cyclables du parc des Essars, car certains enfants n'ont jamais fait de vélo. Ensuite, les élèves se familiarisent avec le code de la route en reconstituant une mi-ville dans le parc, apprenant à distinguer les différents types de route et les obstacles comme les passages à niveau ou les feux. Enfin, un troisième bloc consiste en une sortie dans la ville avec un parcours de 2 à 3 kilomètres où ils doivent montrer qu'ils savent rouler seul. Pour encourager la pratique du vélo, la municipalité offre également un vélo à chaque enfant de Bram à ses dix ans, avec un coût annuel de 10 000 €.





