Brahim Aouissaoui, Accusé de l'Attentat de Nice, Trouve sa Voix

Brahim Aouissaoui, l'accusé de l'attentat de la basilique de Nice, a retrouvé la parole après des mois de silence. Durant l'audience, il a répondu aux questions du magistrat, évoquant son enfance, ses changements de vie et ses convictions religieuses. Cependant, il maintient toujours une partie de ses souvenirs disparus, suscitant des interrogations sur la sincérité de son amnésie.

Certes, Brahim Aouissaoui n'a pas encore retrouvé toute sa mémoire. Mais ce mardi 11 février, il a retrouvé l'usage de la parole, c'est déjà ça. En soi, c'est même un fait d'audience notable. Car beaucoup pensaient ou craignaient que l'accusé ne se mure durant le procès dans le même silence qu'il a observé durant toute l'instruction. Mais ce mardi après-midi, voilà qu'il s'exprime. « Ce n'est pas que je ne voulais pas répondre.

En fait, je parle quand les souvenirs me reviennent », Au début, c'est par bribes que Brahim Aouissaoui répond au magistrat. Par des phrases courtes, lapidaires. Il faut parfois deux ou trois questions du président pour arracher quelques mots à l'accusé qui s'exprime par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Mais Brahim Aouissaoui dit quand même quelques mots sur son enfance. De l'école qu'il a arrêtée à 15 ans, du diplôme de soudeur qu'il a obtenu et, ensuite, de son petit commerce de vente illicite d'essence. Mineur, il a passé quelques mois dans un centre fermé à la suite d'une altercation avec un homme avec lequel il avait un litige financier. On ne comprend pas tous les détails, juste que cela s'est fini par un coup de couteau donné par Brahim Aouissaoui à ce mauvais payeur. dit-il, ce qui fait tiquer le président Petiteau, désireux d'avoir davantage de précision sur ce qui relève, dans l'esprit de l'accusé, de la normalité quant à l'usage d'une arme blanche. Au procès de l'attentat de la basilique de Nice, un accusé toujours sans mémoire À partir de 2018, le jeune homme a commencé à changer de vie. Jusque-là, il fréquentait volontiers les bars, consommait de l'alcool et du cannabis. Puis, il a tout arrêté pour se tourner de manière assidue vers la religion et vers des individus connus pour leur radicalisation. dit juste l'accusé qui se met à parler de manière de plus en plus prolixe. Les phrases deviennent plus longues, plus argumentées. Y compris quand les questions du président deviennent plus sensibles. répond l'accusé en citant le cas d'une personne qui aurait perdu une mère ou une sœur. Le président Petiteau enchaîne en demandant s'il est légitime de « C'est un droit. Le musulman a le droit de tuer celui qui le tue (…) Il est légitime de tuer ceux qui tuent les musulmans ». Le président lui fait alors observer qu'il s'agit là d'un discours volontiers repris par les organisations terroristes dans leur propagande. « prenez au prophète ». « Cela ne se fait pas mais je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus », répond l'accusé, prudent. Car la question n'est évidemment pas anodine. Brahim Aouissaoui est passé à l'acte dans la basilique de Nice, un mois et demi seulement après la republication des caricatures du prophète Mohammed par Pourquoi Brahim Aouissaoui s'est-il mis à parler ? Est-ce une manière de reprendre la main dans cette journée d'audience qui avait plutôt mal commencé pour lui ? Difficile à dire. Mais dans la matinée, la cour a entendu deux experts sceptiques sur. Le président souhaitait alors savoir si ces pertes de mémoire pouvaient s'expliquer par les deux anesthésies subies après l'attentat par Brahim Aouissaoui, grièvement blessé par les policiers lors de son interpellation « On sait que des anesthésies générales peuvent altérer la mémoire mais dans un délai relativement restreint », que du fait de ces anesthésies, l'accusé ait vraiment perdu la mémoire sur ce qui s'est passé dans les ayant précédé son hospitalisation : c'est-à-dire au moment où il est passé à l'acte dans la basilique de Nice. Mais le neurologue s'est montré formel : en aucun cas, ces traitements ne peuvent avoir provoqué l'amnésie quasi complète brandie par l'accusé durant toute l'instruction. « En décembre 2021, le juge a posé 59 questions à la suite à Brahim Aouissaoui qui, 59 fois, a répondu : je ne sais pas » « Le caractère systématique des souvenirs prétendument perdus de M. Aouissaoui oriente vers un système de défense et un refus de toute collaboration avec l'autorité judiciaire », L'audience du jour signifie-t-elle que Brahim Aouissaoui a décidé de « collaborer » avec la justice ? Réponse dans quelques jours quand la cour d'assises abordera les faits. Et ces trois vies fauchées, couteau à la main, un matin d'octobre dans une église de Nice.





