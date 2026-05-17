Bradley Barcola's struggles and the looming finales

The article discusses the current struggles of Bradley Barcola, a French footballer playing for Paris Saint-Germain. He has been sidelined due to a leg injury and is facing a challenging period before the finales of the UEFA Champions League and the FIFA World Cup. The article also highlights the uncertainty surrounding his place in the team and his potential impact on the national team.

Essentiel cet hiver, l'attaquant parisien Bradley Barcola , fragilisé par sa blessure à une cheville face à Chelsea le 17 mars, traverse une période peu aboutie.

Préoccupant à quelques jours de la finale de Ligue des champions et de la Coupe du monde ? Bradley Barcola a été sorti sur choix à la mi-temps par l'entraîneur parisien. Le technicien ne parvenait plus à dissimuler son courroux à l'égard des choix de jeu de son ailier. Une séquence qui intervient dans une période où l'international, depuis sa blessure sérieuse à une cheville face à Chelsea le 17 mars, a renversé une impression singulière.

Comme si, après six mois où il avait été l'élément central de l'animation parisienne, il courrait après ses sensations physiques et techniques. Au plus mauvais moment... Alors qu'il avait été aligné d'entrée lors des douze premiers matches de Ligue des champions cette saison, Barcola a dû se contenter d'entrées en quarts de finale retour et en demi-finales. Dans un scénario qui rappelle, pour lui, celui de l'an passé.

Une fin de saison qui soulève des questions. Peut-il encore gagner sa place de titulaire pour la finale de Budapest le 30 juin face à Arsenal ? Barcola l'espère mais à moins d'une blessure, il a, en l'état, très peu de chances. Comme l'an dernier, à Munich, Doué devrait accompagner Dembélé et Kvaratskhelia.

La question de son état de forme, au-delà du PSG, est centrale : à gauche, en Bleus, Barcola peut être celui - a fortiori avec l'absence d'Hugo Ekitike - qui anime le onze de Didier Deschamps. Sa montée en puissance est attendue





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