Braderies et brocantes Nord : guide complet des événements du 14 et 15 novembre 2026

Découvrez les meilleures braderies, brocantes et bourses aux jouets dans le Nord ce week-end. Guide détaillé avec horaires, adresses et exposants pour les 14 et 15 novembre 2026.

Le département du Nord accueille un vaste mouvement de chineurs et de collectionneurs les 14 et 15 novembre 2026. Une multitude d'événements liés à la brocante, aux braderies et aux bourses aux puces sont programmés tout au long de ce week-end hivernal. La majorité de ces manifestations se déroulent en intérieur, offrant une alternative idéale aux intempéries potentielles.

Les grands rassemblements commerciaux

La grande braderie en salle organisée à la salle du Fort de Mons, située rue de Normandie, constitue l'un des rendez-vous majeurs de cette période. Cet événement accueille 150 exposants qui ouvrent leurs stands entre 9 heures et 13 heures. À proximité, la brocante en salle tenue à la salle polyvalente des Glacis propose également une large sélection grâce à ses 40 exposants. Les amateurs y trouvent des articles variés durant les horaires étendus de 7 heures à 17 heures sur l'avenue des Maréchaux-de-France.

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Bourses spécialisées et vintage

Les passionnés de technologies anciennes ont deux rendez-vous incontournables. Une bourse dédiée aux technologies vintage, à la haute-fidélité ancienne et aux disques vinyles se tient à la salle des fêtes place de la Liberté. Cette manifestation regroupe 25 exposants et s'étend de 14 heures à 18 heures. Une autre édition similaire est prévue de 9 heures à 18 heures au même emplacement, permettant aux collectionneurs de multiplier leurs chances de trouver des pépites rares.

Focus sur les jouets et puériculture

Avec Noël approchant, de nombreuses bourses aux jouets et articles de puériculture structurent l'offre du week-end. La salle des fêtes La Chiconnière, rue de Seclin, accueille 25 exposants de 9 heures à 18 heures. L'Espace Roméo, situé route Nationale, offre 50 exposants pour les achats de jouets et vêtements entre 10 heures et 18 heures. La salle des fêtes La Grange complète cette dynamique avec 50 tables disponibles de 7 heures 30 à 15 heures.

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Initiatives solidaires et locales

Le quartier de Wazemmes met à l'honneur l'économie sociale avec un vestiaire solidaire organisé par l'Entraide protestante. Situé 68 rue du Marché, cet espace ouvert de 11 heures à 16 heures 30 permet de récupérer des vêtements et objets utiles. À Herblinies, la salle du Bocage propose une bourse sous forme de dépôt-vente de 9 heures à 17 heures. Enfin, la braderie des jeunes à l'école Lucie-Aubrac réserve une place particulière aux enfants âgés de 8 à 17 ans parmi les 90 exposants présents.

Calendrier précis des autres marchés

D'autres lieux accueillent des foules importantes pour compléter cette programmation riche. Le salon du jouet ancien à l'Espace Flandres réunit 70 exposants contre 3 euros d'entrée. La salle Salvador-Allende au Petit-Paris propose 96 tables de brocante. La salle des sports des Huttes affiche 120 exposants tandis que César-Bavay en compte 90. Ces chiffres témoignent de l'engouement durable pour les marchés aux puces dans la région nordiste.