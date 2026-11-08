Braderie du ski de Tarbes : skis et boots à prix cassés avant la saison

À la braderie du ski et de la glisse de Tarbes, skis, boots et casques se vendent à prix réduits jusqu'au dimanche 8 novembre, dernier jour de la 9e édition.

La braderie du ski et de la glisse de Tarbes a attiré de nombreux visiteurs ce week-end du 6 au 8 novembre, au parc des expositions de Tarbes. Les amateurs de sports d'hiver y ont trouvé des skis, des snowboards et des équipements divers à prix réduits, à l'approche de la saison. Le dernier jour, dimanche 8 novembre, marquait la clôture de la 9e édition de cet événement.

Des prix allant de 5 euros à 900 euros

Les tarifs de la braderie du ski de Tarbes couvrent un large éventail de budgets. Certains modèles de boots, notamment des Rossignol dernier cri, s'affichent à partir de 5 euros, tandis que les modèles haut de gamme atteignent 900 euros.

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Sous la halle, le choix est vaste : skis, snowboards, casques, vêtements, chaussures, bâtons et quelques pièces d'artisanat. Les prix varient selon le profil des acheteurs, qu'il s'agisse de personnes souhaitant compléter leur équipement, de passionnés en quête du modèle de leurs rêves ou de débutants qui achètent leur première paire de skis.

Un vendeur explique que l'esthétique et l'âge des skis influencent fortement leur prix. Il précise toutefois que toutes les paires proposées ont été remises en état.

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Les visiteurs et les exposants y trouvent leur compte

Parmi les visiteurs, un couple a acheté une paire de skis à 80 euros, un modèle idéal pour démarrer la saison et apprendre à skier. Le couple décrit un matériel accessible et des vendeurs à l'écoute.

Les magasins spécialisés, les enseignes de sport et les acteurs de la montagne étaient présents tout au long du week-end. Sur l'un des stands, l'Office de tourisme de Saint-Lary proposait des forfaits à prix réduits, ainsi qu'une roue à tourner pour gagner des lots, allant des goodies au pass journée au SPA.

Un vendeur du stand Sport 2000 indique que l'affluence a été soutenue durant tout le week-end. Il estime que, dans le contexte actuel, les habitants ont forcément besoin de s'évader à petit budget.

Une dernière occasion avant l'ouverture des stations

La braderie du ski de Tarbes constituait une dernière occasion de s'équiper avant l'ouverture des stations pyrénéennes. Les visiteurs ont pu acheter leur matériel à un prix avantageux avant le début de la saison hivernale.

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L'événement est présenté comme une occasion de faire de bonnes affaires avant le démarrage de la saison. L'édition 2025 n'est pas mentionnée dans le texte source, qui se limite à la 9e édition de la manifestation.