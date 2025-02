Bpifrance encourage la collaboration avec Mistral, la « chance européenne » de l'IA

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, a placé l'accent sur l'importance de la génération de revenus pour Mistral, une start-up française d'intelligence artificielle qu'il considère comme une opportunité unique pour l'Europe.

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance , a insisté lundi sur l'importance du travail collaboratif avec Mistral , une start-up française d'intelligence artificielle qu'il qualifie de « chance européenne ». Selon lui, le point crucial pour Mistral , lancée en 2023 avec un soutien de Bpifrance , n'est plus la levée de fonds, mais la génération de revenus. « Le sujet, c'est les revenus. Il faut que Mistral fasse 500 millions de chiffre d'affaires en 2025 », a-t-il déclaré sur BFM Business.

Bpifrance a annoncé sa volonté d'investir 10 milliards d'euros dans l'IA d'ici 2029. Mistral a enregistré plusieurs annonces ces dernières semaines, notamment des partenariats avec Stellantis, France Travail et l'AFP, le lancement d'une application mobile « Le Chat » et la construction d'un centre de données dans l'Essonne. Dufourcq a souligné que Mistral représente « la chance européenne » dans le domaine de l'IA, et que tout le monde devrait collaborer avec elle. « Il faut que ces entreprises fassent du revenu le plus vite possible pour sortir du +piège du bonsaï+ », a-t-il insisté, reconnaissant que la conquête d'une position de leader européen dans un secteur comme l'IA est plus complexe qu'en Amérique. « On est dans une guerre de mouvement, et il faut avoir un jeu de jambes de boxeur », a-t-il ajouté.Dufourcq, actionnaire d'EssilorLuxottica, a également prédit que le secteur de l'optique connectée connaîtra des avancées « extraordinaires » dans les trois ou quatre prochaines années.





Mistral Bpifrance Intelligence Artificielle IA Innovation Start-Up

