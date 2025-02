BP: Une Chute Brusque des Bénéfices et l'Arrivée d'un Fonds Activiste

Le géant britannique BP a publié des résultats annuels décevants, avec une baisse de 97% de son bénéfice net. L'arrivée du fonds activiste Eliott Management au capital du groupe pourrait entraîner un changement de cap stratégique, notamment en ce qui concerne les investissements dans les énergies vertes.

Mardi dernier, le géant britannique BP a publié ses résultats annuels , révélant une baisse brutale de ses bénéfices. En 2024, le groupe a enregistré un bénéfice net de 381 millions de dollars (457 millions d'euros), soit une chute de 97% par rapport aux 15,2 milliards de dollars l'année précédente. Cette performance décevante s'explique notamment par la réduction des marges de raffinage et les dépréciations d'actifs.

\Le quatrième trimestre, considéré comme un indicateur plus fiable des tendances récentes, a également démontré une baisse significative avec un bénéfice de 1,17 milliard de dollars, contre 2,99 milliards de dollars au dernier trimestre de 2023. Cette diminution de 61% représente le niveau le plus bas enregistré depuis le début de la pandémie de Covid-19. La marge réalisée par baril est passée de 25,80 dollars en 2023 à 17,70 dollars en 2024, obligeant l'entreprise à vendre sa raffinerie de Gelsenkirchen en Allemagne. \Ces résultats ne surprennent pas et confirment les risques pesant sur BP. Des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois concernant un éventuel grignotage du capital par des fonds activistes. Cette semaine, il a été confirmé que le fonds Eliott Management a pris des parts dans la compagnie britannique, qui se classe quatrième parmi les plus grandes entreprises du monde. L'arrivée d'Eliott devrait influencer la politique actuelle de diversification du groupe, d'autant plus que le fonds activiste BlueBell plaide également pour une réduction des objectifs de BP dans le domaine des énergies vertes. Le 26 février prochain, le directeur général de BP, Murray Auchincloss, sous pression, dévoilera les nouvelles ambitions de l'entreprise lors d'un rendez-vous avec les investisseurs. Il a déjà promis qu'il s'agirait d'une « nouvelle direction pour BP ». Cette annonce, loin d'être surprenante, s'explique par les résultats décevants et l'arrivée du fonds Eliott, connu pour exiger des changements stratégiques des groupes dans lesquels il investit.





LaTribune

