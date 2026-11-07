Bozhidar Dimitrov Andreev suspendu 4 ans pour dopage mais conserve sa médaille de Paris

L'haltérophile bulgare Bozhidar Dimitrov Andreev est suspendu 4 ans pour présence de mesterolone. Il perd l'éligibilité pour 2028 mais conserve son bronze olympique.

Bozhidar Dimitrov Andreev, haltérophile bulgare médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris en 2024, fait l'objet d'une sanction lourde de la part de l'Agence internationale de contrôle antidopage ( ITA). Après un contrôle positif à la mesterolone en 2025, l'athlète de 29 ans écope d'une disqualification sportive de quatre ans, mettant fin à ses espoirs de participation aux prochains Jeux de Los Angeles en 2028.

Les détails de la suspension disciplinaire

La décision officielle de l'ITA a été annoncée un vendredi, confirmant que la période de suspension s'étend jusqu'à novembre 2029. Cette mesure punitive exclut définitivement Bozhidar Dimitrov Andreev des compétitions internationales majeures durant cette durée. Le dopage détecté concerne la mesterolone, une substance classée comme stéroïde anabolisant aux effets puissants. Selon les précisions fournies par l'agence de contrôle, cette molécule augmente significativement les niveaux de testostérone chez l'athlète et renforce les caractéristiques sexuelles masculines.

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Conservation de la médaille olympique

Une particularité notable de cette affaire réside dans le maintien officiel de la médaille de bronze attribuée à Bozhidar Dimitrov Andreev lors des compétitions de Paris en 2024. L'organisme responsable du contrôle antidopage précise que la sanction ne concerne que les résultats obtenus sur une période spécifique allant du 15 octobre au 18 novembre 2025. Le contrôle positif a été effectué en octobre 2025, soit plus d'un an après la fin des épreuves olympiques parisiennes. Cette séparation temporelle entre la performance medalée et la date du contrôle justifie la conservation du podium par l'athlète.

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Parcours sportif et réactions attendues

Bozhidar Dimitrov Andreev possède un palmarès sportif solide avant cette sanction. Il avait déjà terminé cinquième à Tokyo en 2021 et avait remporté le titre de champion du monde moins de deux mois avant sa suspension provisoire. D'origine de la région de la Haute-Garonne par son éducation sportive, il est également double champion d'Europe et lauréat des Jeux olympiques de la jeunesse en 2014. Face à cette décision, l'haltérophile dispose de la possibilité légale de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le bien-fondé de la mesure prise contre lui.

Impact immédiat sur la carrière sportive

Cette suspension de quatre ans marque un tournant majeur dans l'avenir de Bozhidar Dimitrov Andreev, alors qu'il ne comptait que deux ans depuis son sacre olympique. La privation des Jeux de Los Angeles en 2028 constitue la conséquence directe de cette décision disciplinaire. La communauté sportive suit de près cette affaire qui soulève des questions sur les procédures de détection tardive. L'athlète devra désormais se concentrer sur d'autres aspects de sa vie en attendant une éventuelle révision du verdict par les instances arbitrales compétentes.