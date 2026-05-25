Bozendo : un art martial chinois-japonnais qui traverse les époques

Le bozendo est un art martial qui a ses origines chinoises mais qui a également une influence japonaise. Il a été transmis par Francis Vigoureux, marin de la Marine nationale et professeur de judo à Perpignan, lors de ses missions en Chine à bord de la canonnière. Il a reçu un enseignement au bâton long, notamment à travers le P'ou Kia Tö, dans la région de Chongqing.

Bozendo n'est pas qu'un art martial : ce sont nombreux pratiquants à l'école de vie, vécue au Dojo des Peupliers. Un héritage bâti sur le bois d'un long bâton.

De ses origines chinoises rapportées par un marin audacieux à sa pratique actuelle au Dojo des Peupliers, le bozendo traverse les époques, avec une philosophie ancrée et appréciée par ses pratiquants. Les origines du bozendo révèlent aussi la vague de son succès. Ou du moins de son attrait. Ainsi, il trouve son origine dans le parcours de Francis Vigoureux (1913-1988), marin de la Marine nationale et professeur de judo à Perpignan.

Selon l'historiographie du bozendo, c'est dans les années 1930, lors de ses missions en Chine à bord de la canonnière qu'il reçoit un enseignement au bâton long, notamment à travers le P'ou Kia Tö, dans la région de Chongqing. D'autant que sa pratique se nourrit progressivement d'une double influence : à savoir chinoise et japonaise. De cette synthèse naît, plusieurs décennies plus tard, un art martial structuré autour du bâton long de 1,50 m..





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