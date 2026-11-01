Boycott du comité pré-négociations agricoles par la FCD à Bercy

La FCD boycotte la réunion de Bercy avant les négociations commerciales houleuses, exigeant transparence et protection des PME face aux industriels de l'agroalimentaire.

Une réunion préparatoire au début des négociations commerciales annuelles, réputées houleuses, doit accueillir ce lundi à Bercy des industriels de l'agroalimentaire et des distributeurs. Initialement prévue le 28 octobre, cette rencontre est actuellement boycottée par les organisations syndicales représentatives. Ce refus de participation marque le début d'un conflit ouvert entre les grandes enseignes et les producteurs, un mois avant l'ouverture officielle des pourparlers. La tension est palpable à l'approche de la période critique qui déterminera les prix de détail pour une grande partie des denrées alimentaires.

Tensions entre distributeurs et producteurs agricoles

La Fédération du commerce et de la distribution, qui représente des enseignes majeures comme E. Leclerc, Carrefour et Intermarché, a officiellement annoncé son boycott dans un communiqué. Elle refuse de participer à ce comité de préparation tant que deux exigences fondamentales ne seront pas reconnues et partagées par l'ensemble des parties prenantes. Ces exigences portent sur la transparence totale des coûts de la matière première agricole et la nécessité d'un traitement différencié en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour la FCD, ces conditions sont sine qua non pour engager des discussions équilibrées.

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En réponse, les industriels de l'agroalimentaire ont exprimé leur vive colère. Des groupes tels que Ania, Ilec, Culture Viande, La Coopération agricole ainsi que les industries avicoles ont publié un communiqué commun pour fustiger cette absence. Ils estiment que ce boycott permet aux distributeurs d'éviter principalement de rendre compte de leurs propres pratiques commerciales. Ces derniers accusent indirectement les magasins de chercher à imposer des conditions injustes sans prendre en compte les réalités de la production.

Contexte économique et inflationniste difficile

Le contexte économique actuel rend les prochaines négociations particulièrement sensibles. Chaque année, du 1er décembre au 1er mars, supermarchés et fournisseurs alimentaires mènent des pourparlers qui déterminent in fine les prix en rayon. Ces négociations hors marques propres des distributeurs sont régulièrement accusées de mettre sous pression la rétribution des agriculteurs. Cette année, le cru 2026-2027 s'annonce particulièrement tendu, aggravé par une inflation inéluctable qui pèse sur tous les acteurs de la chaîne alimentaire.

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Pact'Alim, l'organisation qui représente les petites et moyennes entreprises industrielles de l'agro-industrie, a également publié un communiqué distinct. Elle estime que les prochaines négociations ne doivent pas reproduire les déséquilibres constatés ces dernières années. Cette prise de position souligne la fragilité du secteur face aux pressions exercées par les grands comptes, qui peuvent parfois utiliser leur puissance d'achat pour dégrader les termes des échanges commerciaux.

Intervention gouvernementale et nouveau cadre légal

Face à cette situation, le gouvernement a annoncé il y a deux semaines sa volonté de réunir les parties prenantes en amont des négociations. L'objectif est de promouvoir un pacte de responsabilité visant à apaiser les tensions. Le cabinet du ministre du Commerce, Serge Papin, a expliqué dimanche que des directives concerneront l'ensemble des acteurs. Ces mesures viseront la recherche d'un équilibre entre le pouvoir d'achat des Français et une inflation importée qui pénalise les agriculteurs et les PME.

Le gouvernement précise que cette inflation importée va falloir la répercuter en priorité vers les producteurs. Cette orientation politique vise à protéger les chaînes de valeur locales tout en maintenant la compétitivité des prix pour les consommateurs. Le cabinet estime par ailleurs que les revendications de la FCD sont déjà prises en compte dans les nouvelles dispositions de la loi d'urgence agricole récemment adoptée.

Protection renforcée pour les petites entreprises

La loi d'urgence agricole prévoit notamment que la date butoir pour la fin des négociations avec les PME est plus courte qu'avec le reste des industriels. Cette mesure spécifique vise à éviter qu'elles ne soient traitées comme la variable d'ajustement en fin de période de négociations. En limitant le temps des discussions avec les petites structures, le législateur espère leur offrir plus de stabilité et de prévisibilité commerciale, réduisant ainsi le risque de pressions de dernière minute de la part des distributeurs.

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Cette réforme législative s'inscrit dans une volonté plus large de rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agroalimentaire. Les acteurs du secteur restent cependant sceptiques quant à l'efficacité réelle de ces mesures en l'absence de dialogue constructif dès la phase préparatoire. Le boycott actuel risque de compliquer encore davantage l'aboutissement d'un compromis satisfaisant pour toutes les parties impliquées dans cette chaîne économique cruciale pour la France.