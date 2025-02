Boycott des Supermarchés en Roumanie et en Bulgarie Face à l'Inflation Soarante

L'extrême droite en Roumanie et en Bulgarie appelle à un boycott des supermarchés ce lundi et jeudi, dénonçant l'inflation record et réclamant un soutien aux producteurs locaux.

L'exemple croate inspire un mouvement de boycott dans les supermarchés en Roumanie ce lundi, une initiative lancée en réponse à l'inflation la plus élevée de l'Union européenne. Le mouvement, mené par l' extrême droite en plein essor en Roumanie , cible les supermarchés en encourageant les consommateurs à privilégier les marchés locaux et les petites boutiques.

Calin Georgescu, un ex-candidat à la présidence arrivé en tête du scrutin de novembre, annulé par la suite, a lancé l'appel au boycott via une vidéo sur Facebook, dénonçant les hausses de prix inacceptables et appelant à soutenir les producteurs locaux. L'inflation, estimée à 5,5% en 2024 après un pic de près de 14% en 2022, est attribuée aux économistes à la forte dette et à la lenteur des réformes dans un pays marqué par la corruption. Ce contexte a alimenté le vote pour les partis d'extrême droite lors des dernières élections. Le mouvement de boycott, qui se poursuit en Bulgarie jeudi, a rencontré un certain succès en Croatie fin janvier, avec une forte baisse des ventes dans les supermarchés.Le gouvernement roumain a condamné cette action politique, craignant qu'elle ne nuise aux producteurs locaux dont les produits sont largement présents dans les rayons des supermarchés. Le syndicat agricole Pro Agro, quant à lui, espère que ce mouvement de protestation sensibilisera les consommateurs et incitera les autorités à agir contre la domination des multinationales qui dictent les prix. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont appelé à défier l'appel des partis isolationnistes d'extrême droite en encourageant les électeurs à faire leurs courses, brandissant des drapeaux européens. En Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'UE où l'inflation a atteint 15% en 2022, un boycott est également prévu jeudi à l'initiative de différentes organisations. Velizar Enchev, ancien député et ancien ambassadeur bulgare en Croatie, a appelé à un plafonnement des prix des produits alimentaires de base, affirmant que le 13 février, il était temps de montrer aux commerçants qu'il existe une société civile en colère





