Boxers Reprennent Le Troisième Rang Après Victoire Contre Cergy

Les Boxers de Bordeaux ont repris leur troisième place au classement en s'imposant face aux Jokers de Cergy-Pontoise (5-4) ce vendredi soir. La rencontre fut une véritable bataille, marquée par des buts incessants et des tensions élevées. Les Boxers ont dû faire face à la perte de leur meilleur buteur, Enzo Carry, exclu pour mauvaise conduite. Malgré cet handicap, ils ont réussi à remporter la victoire grâce à un dernier but de Nikita Jevpalovs dans les dernières minutes.

Après leur défaite face à Rouen mardi soir, les Boxers ont retrouvé leur troisième place en s'imposant de justesse face aux Jokers de Cergy-Pontoise (5-4) ce vendredi. Les Boxers étaient à la recherche de la victoire pour se maintenir dans le top 3, tandis que les Jokers , toujours endeuillés par la disparition soudaine de leur entraîneur Miika Elomo le 9 février, cherchaient à honorer sa mémoire. La rencontre fut un véritable duel d'intensité entre deux équipes motivées.

Les Jokers se sont montrés menaçants dès le début du match, avec deux buts rapides de Quentin Papillon à la 5ème et 9ème minute. Sayam Limtong a ensuite profité d'une contre-attaque pour porter le score à 3-0 à la 14ème minute. Les Boxers, cependant, ont rapidement réagi avec des buts de Mathieu Pompei à la 8ème minute et Tommy Giroux à la 9ème. Le deuxième et troisième tiers-temps ont continué sur ce rythme effréné avec des buts s'enchaînant de part et d'autre. Jevpalovs a ouvert le score à la 24ème minute, suivi immédiatement par Kalle Myllymaa, star finlandaise des Jokers, qui a inscrit son troisième but de la soirée à la 25ème minute. La tension était palpable sur la glace, les deux équipes se livrant une bataille acharnée. Les Boxers ont subi 4 fautes et ont été réduits en infériorité numérique, mais la défense d'Olivier Dimet a fait preuve d'une résistance admirable, confirmant le statut de l'équipe la plus disciplinée. Un effort défensif qui a permis aux Boxers de reprendre l'avantage. Pompei a égalisé sur la première action d'un power-play offensif. Le match s'est ensuite équilibré, et les Jokers ont pris l'initiative. Plusieurs échauffées ont éclaté sur la glace, conduisant à une exclusion de 20 minutes pour Enzo Carry, le meilleur buteur des Boxers, pour mauvaise conduite envers les officiels. Bordeaux a donc dû terminer le match sans son attaquant vedette. Malgré cette perte, les Boxers ont réussi à faire craquer Cergy dans les derniers instants grâce à un nouveau but de Nikita Jevpalovs, en grande forme. La victoire permet aux Boxers de reprendre le podium, grâce à la lourde défaite de Rouen à Grenoble (9-0).





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Boxers Cergy-Pontoise Jokers Hockey Ligue Magnus Victoire Troisième Rang Exclusion Jevpalovs Carry

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Colis Chinoises Reprennent leur Vol vers les États-UnisLes services postaux américains (USPS) ont annoncé mercredi la reprise de l'acceptation des colis provenant de Chine et de Hong Kong, un jour après avoir suspendu temporairement cette pratique. Cette décision, qui visait principalement les paquets provenant d'applications de commerce en ligne de fast-fashion, avait provoqué une baisse des actions d'entreprises chinoises d'e-commerce à Hong Kong. La Chine avait condamné cette mesure comme « déraisonnable », tandis que le nouveau gouvernement américain a rétabli des droits de douane sur les petites importations et suspendu l'exemption qui en avait bénéficié.

Lire la suite »

Basket-ball : les Frontignanais reprennent la comptabilité et les commandesPendant que l’OMMB s’inclinait à Vergèze ce samedi 8 février, le FLPB, malgré quelques frayeurs en fin de match, a signé sa troisième victoire de rang sur le parquet lunellois.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »