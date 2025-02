Boxe: L'IBA persiste à contester le droit de concurrence d'Imane Khelif et Lin Yu-ting

La boxeuse algérienne Imane Khelif et la taïwanaise Lin Yu-ting sont ciblées par la Fédération Internationale de Boxe (IBA) qui remet en cause leur droit de concourir en catégorie féminine. L'IBA s'appuie sur la présence de chromosomes XY chez les deux athlètes pour affirmer qu'elles ne seraient pas des femmes biologiques mais des femmes transgenres.

La boxeuse algérienne Imane Khelif fait face à de nouvelles accusations de la Fédération Internationale de Boxe ( IBA ), qui remet en cause son droit à concourir en catégorie féminine. L' IBA persiste à affirmer qu'elle ne serait pas une femme biologiques mais une femme transgenre, argument basé sur la présence de chromosomes XY. Cette offensive de la IBA cible également la boxeuse taïwanaise Lin Yu-ting.

Imane Khelif a condamnée ces accusations, qualifiées de « fausses », dans un communiqué publié sur Instagram et a annoncé qu'elle envisageait d'intenter une action en justice contre l'IBA. La fédération, exclue du mouvement olympique depuis 2019, a annoncé une offensive judiciaire contre le Comité International Olympique (CIO) suite à la décision de ce dernier d'autoriser les deux athlètes à concourir en catégorie féminine lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Khelif affirme que son équipe est en train d'examiner attentivement la situation et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour défendre ses droits et les principes de la concurrence loyale. Elle se montre déterminée à poursuivre son combat, sur le ring, devant les tribunaux et devant l'opinion publique, jusqu'à ce que la vérité soit établie. L'IBA justifie son positionnement en se référant à un décret signé par l'ancien président américain, Donald Trump, visant à empêcher les athlètes transgenres de participer aux sports féminins. L'organisation affirme également se baser sur la législation suisse, soulignant que toute action ou inaction risquant la sécurité des participants à une compétition peut être source d'enquêtes et de poursuites pénales.Cependant, ni Imane Khelif ni Lin Yu-ting ne sont reconnues comme des femmes transgenres. Les deux athlètes ont toujours concouru en catégorie féminine et se sont qualifiées légitimement selon les règles de leur sport. Les chromosomes XY ne représentent pas un critère définitif de masculinité, car il existe d'autres formes de « différence de développement sexuel » (DDS), autrefois appelée intersexualité, qui affectent une naissance sur 1.000 à 4.500. Le CIO, qui a géré directement le tournoi de boxe olympique en raison de l'exclusion de l'IBA, s'est appuyé sur les passeports des deux athlètes pour les autoriser à concourir. La situation soulève des questions importantes sur les définitions de genre et de sexe, ainsi que sur l'équité et l'inclusion dans le sport.





