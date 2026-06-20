Box TV Xiaomi à moins de 70 euros : performances 4K, Google TV et connectivité avancée

Découvrez la box TV Xiaomi à prix réduit, transformant votre téléviseur en Smart TV avec Google TV. Profitez d'une image 4K Ultra HD, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 pour une expérience fluide et immersive, le tout à un prix exceptionnel.

Vous souhaitez améliorer votre expérience de divertissement sans vous ruiner ? Vous allez adorer cette offre exclusive sur cette box TV de la marque Xiaomi .

En effet, affichée à moins de 70 euros, vous profitez de performances avancées et d'une expérience audiovisuelle à la fois fluide et immersive. Alors, dépêchez-vous ! Cette box TV de la marque Xiaomi est en mesure de transformer votre TV en Smart TV avec simplicité. En effet, grâce à l'interface Google TV qu'elle intègre, vous profitez de tous vos contenus favoris réunis en un seul endroit.

En plus, les films, émissions et contenus sont sélectionnés, regroupés puis organisés spécialement pour vous. Et si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez compter sur des recommandations personnalisées parmi une multitude de programmes et des centaines de chaînes gratuites. Proposée avec une offre inédite, la box TV S de la marque Xiaomi est désormais accessible pourCette box TV de la marque Xiaomi a été conçue pour vous garantir des performances fluides et rapides en toute circonstance.

En effet, elle est alimentée par un puissant processeur et grâce à sa qualité d'image 4K Ultra HD, tous vos contenus prennent vie. Vous pouvez ainsi regarder un film, une série, une émission, un événement sportif, un dessin animé et bien plus avec confort et détail.

Cette box TV de la marque Xiaomi prend également en charge le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6, ce qui vous assure des connexions stables et fiables à chaque fois, idéal notamment si vous aimez regarder du contenu en streaming. Dotée d'un design discret en noir, elle est aussi facile à installer et utiliser. Vous profitez ainsi d'une expérience audiovisuelle de haut niveau en toute circonstance.

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. N'attendez plus, le prix de cet aspirateur balai passe sous la barre des 80 euros ce vendrediINFO BFMTV.

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