Bouygues Telecom Propose 12 Mois d'Accès Gratuit à Perplexity Pro

Bouygues Telecom répond à l'offre de Free en proposant 12 mois d'accès gratuit à Perplexity Pro, une puissante IA de recherche, à tous ses abonnés. Cette offre permet aux clients de profiter des fonctionnalités premium de Perplexity sans frais supplémentaires.

Après l'offre généreuse de Free, qui proposait 12 mois d'accès à Le Chat Pro, Bouygues Telecom répond avec une promotion IA tout aussi attractive. L'opérateur a annoncé offrir 12 mois d'accès à Perplexity Pro sans frais supplémentaires à tous ses abonnés. Cette offre est valable pour tous les clients, sans condition supplémentaire. Il suffit d'activer l'accès depuis l'espace client, puis de créer un compte sur le site de Perplexity .

Après ces 12 mois d'accès gratuit, l'abonné basculera automatiquement vers la formule gratuite de Perplexity. La version Pro de ce service coûte habituellement 22 euros par mois (ou 220 euros par an), ce qui représente une économie considérable grâce à cette offre de Bouygues Telecom. Perplexity, un assistant de recherche américain, utilise plusieurs modèles d'IA avancés, notamment GPT4o et Claude 3.5, pour fournir des réponses rapides et précises. Il s'agit toujours d'IA générative, il est donc important de rester vigilant face aux éventuelles hallucinations. Perplexity organise les réponses pour faciliter la navigation et permet de poser des questions sur les résultats pour approfondir les recherches. De plus, le moteur cite ses sources et permet de les consulter, ce qui n'est pas toujours le cas des autres chatbots. La version premium de Perplexity offre 300 recherches « pro » par jour, de nombreuses options de personnalisation, la possibilité d'importer un nombre illimité de fichiers et la génération d'images grâce à des modèles comme Dall-E et Stable Diffusion.





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

IA Perplexity Bouygues Telecom Offre Promotionnelle Accès Gratuit

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bouygues Telecom offre 1 an d'accès gratuit à Perplexity ProBouygues Telecom lance une offre inédite en offrant un accès gratuit à Perplexity Pro, un moteur de recherche dopé à l'intelligence artificielle, à tous ses abonnés fixes et mobiles. Cette offre valable jusqu'au 11 février 2026, permet aux clients de profiter de fonctionnalités avancées comme des requêtes illimitées, des recherches 'Pro' et l'intégration de Wolfram Alpha.

Lire la suite »

Bouygues Telecom répond à Free Mobile avec un partenariat PerplexityBouygues Telecom propose un partenariat avec Perplexity, un moteur de recherche d'IA, en réponse à l'offre de 12 mois gratuits de Mistral Le Chat Pro de Free Mobile. Cette offre Perplexity Pro, habituellement à 22 euros par mois, permet de choisir entre plusieurs modèles avancés.

Lire la suite »

Bouygues Telecom Offre Une Année d'Abonnement Gratuite à sa Bbox MustBouygues Telecom propose une offre exceptionnelle avec une année d'abonnement offerte à sa box internet Bbox Must. Cette offre est valable jusqu'au 16 février pour les clients éligibles à la fibre et qui sélectionnent l'offre « 1 an offert ».

Lire la suite »

Offre Fibre Bouygues Telecom: 23,99 euros par mois pour du très haut débitBouygues Telecom propose une offre fibre à prix imbattable: 23,99 euros par mois sans engagement. Cette offre minimaliste et efficace se concentre sur une connexion internet ultra-rapide, atteignant jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, sans inclure de box TV. Pour ceux qui désirent profiter de la télévision, Bouygues Telecom offre la Série Spéciale Bbox avec plus de 180 chaînes TV pour 8 euros supplémentaires par mois.

Lire la suite »

Bouygues Telecom lance sa nouvelle box WiFi 7 en boutiqueBouygues Telecom commercialise sa nouvelle box internet WiFi 7, offrant des débits atteignant 8 Gbit/s. Disponible uniquement en boutique, elle permet aux clients de vérifier leur éligibilité à la fibre XGS-PON et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La box, conçue par Sagem, exploite trois bandes de fréquences et intègre quatre antennes par bande. Elle se positionne comme une alternative économique à la Freebox Ultra, avec une offre incluant un décodeur TV 4K HDR, 180 chaînes de télévision et des services de streaming gratuits pendant un an.

Lire la suite »

Bouygues Telecom, une box internet Fibre ultra rapide à prix imbattableLe site de bons plans StackSocial propose une offre exceptionnelle sur la suite logicielle Microsoft Office Pro. Les 8 logiciels de la suite sont disponibles à 70 euros, pour une licence à vie, sans abonnement. Cette offre ne dure pas longtemps et est valable sur un seul PC.

Lire la suite »