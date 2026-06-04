Bouygues Telecom lance un forfait 5G avec beIN SPORTS pour la Coupe du monde 2026 à 19,99 €

Bouygues Telecom propose un forfait B&YOU 5G à 19,99 €/mois incluant beIN SPORTS pour suivre les 104 matchs de la Coupe du monde 2026, dont 54 en exclusivité. L'offre est disponible dès le 11 juin et permet de réaliser une économie par rapport à un abonnement classique.

Bouygues Telecom vient de dévoiler une offre spéciale pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'opérateur propose un nouveau forfait B&YOU à 19,99 € par mois, incluant 170 Go de données en 5G et l'accès à l'intégralité des chaînes beIN SPORTS sans surcoût. Ce bouquet compte dix chaînes et diffusera les 104 matchs du tournoi, dont 54 en exclusivité. Ainsi, les abonnés pourront suivre toutes les rencontres, même celles programmées simultanément lors de la dernière journée de la phase de groupes, grâce à la multiplicité des chaînes.

En complément des matchs en direct, beIN SPORTS proposera des magazines et des contenus exclusifs autour de l'événement sportif le plus attendu de la planète. Pour profiter de cette offre dès le début de la compétition, il faudra souscrire avant le 11 juin. Le forfait étant sans engagement, les clients pourront résilier à tout moment.

Cependant, pour voir l'intégralité des matchs sur beIN SPORTS, il faudra payer deux mois d'abonnement (juin et juillet), car la finale a lieu le 19 juillet. À noter que M6 diffusera en clair les demi-finales et la finale, qui se dérouleront après le 11 juillet. Le dernier match susceptible de ne pas être diffusé en clair est un quart de finale du 11 juillet.

Cette stratégie de Bouygues Telecom est particulièrement bien pensée, car elle permet d'attirer les amateurs de football avec une offre tout-en-un à un prix compétitif. Habituellement, l'abonnement à beIN SPORTS coûte 15,99 € par mois, soit près de 32 € pour deux mois, auxquels s'ajoute le coût d'un forfait mobile. L'offre de Bouygues Telecom à 19,99 € par mois pour un forfait 5G avec beIN SPORTS intégré représente donc une économie substantielle.

La concurrence n'a plus beaucoup de temps pour répliquer. En effet, d'autres opérateurs comme SFR, Orange ou Free pourraient être tentés de lancer des offres similaires, mais pour l'instant, Bouygues Telecom prend une longueur d'avance. Ce forfait s'adresse à tous les fans de football qui souhaitent suivre la Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions, sans se ruiner.

Avec 170 Go de données en 5G, les utilisateurs pourront également regarder les matchs en streaming depuis leur smartphone, où qu'ils soient. L'offre est disponible sur le site de B&YOU et dans les boutiques Bouygues Telecom. Il est conseillé de se dépêcher, car l'offre est limitée dans le temps. En résumé, ce forfait combine un accès à la Coupe du monde 2026 via beIN SPORTS et un forfait mobile 5G généreux, le tout pour moins de 20 € par mois.

Une aubaine pour les passionnés de football qui ne veulent rien manquer du tournoi





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