Bouygues Telecom lance One : offre quadruple-play pour les solo

Bouygues Telecom présente l'offre One pour les ménages isolés. Découvrez le prix, les services inclus Bbox et Amazon Prime, ainsi que les économies réelles promises par l'opérateur.

Bouygues Telecom officialise le lancement de l'offre One ce lundi 9 novembre. Cet opérateur historique devient ainsi le premier à proposer un forfait quadruple-play spécifiquement conçu pour les personnes vivant seules. Cette nouvelle proposition commerciale vise à répondre aux coûts élevés observés par l'INSEE pour les ménages isolés.

Composition et tarification de l'offre

L'abonnement mensuel est fixé à 54,99 euros avec un engagement de douze mois. Ce pack intègre une connexion internet via la Bbox Must, un forfait mobile Mega de 250 Go et un accès à la plateforme de streaming Amazon Prime. L'opérateur promet une économie significative par rapport à l'achat séparé de ces services.

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Ce calcul repose sur un prix de 80,97 euros pour les services pris à leur tarif plein. L'annonce d'une économie de 25,98 euros mensuels correspond à une réduction annuelle de 311,76 euros. Cette promesse tient compte du tarif de la box à son prix de deuxième année, fixé à 43,99 euros.

La réalité financière de la première année diffère sensiblement de cette projection optimiste. Le coût initial de la Bbox Must s'élève à 36,99 euros hors pack. L'économie réelle nette chute alors à 18,98 euros par mois pour une réduction annuelle de 227,76 euros.

Positionnement stratégique de l'opérateur

Bruno Duarte, directeur Marchés entreprises et grand public, justifie cette initiative par une volonté de mieux fournir sans alourdir la facture. L'offre s'inscrit dans une stratégie plus large destinée à accompagner le pouvoir d'achat des consommateurs français.

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Bouygues Telecom place ce produit sous le seuil du budget télécom moyen des ménages. En 2025, la dépense moyenne se situait autour de 37 euros pour l'internet fixe et 15 euros pour le mobile. Ce cumul représente 52 euros hors taxes, soit environ 62 euros toutes taxes comprises.

Le prix TTC de l'offre One atteint 54,99 euros mensuels. Cette tarification reste inférieure à la moyenne nationale constatée pour les prestations équivalentes. L'objectif affiché est de proposer une solution globale compétitive pour les foyers mono-personnes.

Comparaison avec les alternatives low-cost

Une analyse détaillée révèle que d'autres configurations chez Bouygues Telecom permettent des réductions supplémentaires. L'option d'une B&YOU Pure Fibre Plus coûte 27,99 euros mensuels. Cette alternative offre un routeur Wi-Fi 7 plus performant sans engagement contractuel.

Le forfait Mega inclus dans One semble excessif pour une consommation standard. L'Arcep indique une consommation moyenne bien inférieure à 250 Go. Les clients peu consommateurs peuvent opter pour des forfaits moins volumineux chez B&YOU.

Un forfait de 20 Go est disponible à 9,99 euros mensuels. Une offre de 100 Go est proposée à 13,99 euros, soit 10,99 euros la première année si elle est couplée à la fibre. Cette flexibilité permet d'ajuster précisément les besoins en données mobiles.

Conditions d'accès et contraintes techniques

L'accès à cette offre nécessite une souscription initiale dans un logement raccordé à la fibre optique. La Bbox Must est soumise à un engagement de douze mois avec des frais de mise en service de 48 euros.

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Un pénalité de résiliation anticipée de 69 euros est également prévue. Le prix du service est révisé annuellement selon un indice publié par l'INSEE. Le forfait mobile Mega peut être souscrit sans engagement ou avec une durée de vingt-quatre mois.

L'abonnement Amazon Prime doit être activé sous trois mois. Les clients ayant bénéficié d'une promotion Amazon récente ne sont pas éligibles. Le débit maximum est limité à 1 Gb/s pour les foyers utilisant un boîtier optique externe.

Pertinence économique et compromis

En combinant la fibre B&YOU, un forfait 100 Go et Prime, la facture tombe à 42,97 euros le premier mois. Ce montant passe à 45,97 euros ensuite, offrant une économie de 12 euros par rapport à One.

Ce calcul nécessite d'abandonner le décodeur TV traditionnel. Les applications intégrées aux téléviseurs connectés prennent le relais. Renoncer aux gigaoctets superflus permet de réduire davantage la dépense mensuelle.

Les ménages solos recherchant une optimisation financière maximale doivent privilégier les opérateurs low-cost. L'évaluation précise des besoins internet et mobile reste indispensable. La consultation de comparateurs spécialisés permet d'ajuster chaque paramètre du contrat.

L'offre One est disponible dans toutes les boutiques et sur le site de l'opérateur depuis le 9 novembre. Elle cible explicitement les nouveaux clients isolés. La simplification de la facture globale est le levier marketing principal de cette stratégie commerciale.