Bouygues Telecom, Iliad et Orange signent un protocole d'accord avec Altice France pour le rachat de SFR

Les trois opérateurs ont trouvé un terrain d'entente pour le rachat de SFR après avoir prolongé la période de négociations exclusives ouvertes mi-avril. La transaction devrait représenter l'une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications.

Bouygues Telecom , Iliad (Free) et Orange ont signé un protocole d'accord avec Altice France pour le rachat de SFR . Les opérateurs ont annoncé samedi soir avoir prolongé la période de négociations exclusives ouvertes mi-avril après avoir trouvé un terrain d'entente.

Cette transaction représente l'une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications. Elle reste encore soumise à l'examen des autorités de la concurrence et à ce stade, il n'y a aucune certitude que cette opération soit réalisée. Le protocole d'accord prévoit que Bouygues Telecom prendra à sa charge 42% du prix de vente, Free-Groupe Iliad 31% et Orange 27%, à travers l'acquisition de titres de la société SFR.

En matière de répartition des actifs, la filiale du groupe Bouygues décrocherait notamment le segment B2B de SFR, les offres dédiées aux professionnels, ainsi qu'une partie de ses activités grand public. Free hériterait des clients de l'offre RED by SFR, ainsi que de ses activités grand public, tandis qu'Orange se verrait attribuer également des clients. Cette annonce marque une étape majeure et déterminante pour une opération structurante qui concerne l'ensemble du secteur télécom français et européen.

Elle doit désormais faire l'objet d'un examen approfondi par les autorités de la concurrence compétentes, qui auront la responsabilité d'évaluer avec la plus grande rigueur ses conséquences sur le marché et sur l'équilibre concurrentiel





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