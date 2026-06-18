Bouygues Bâtiment Grand Ouest installe une nouvelle agence à Cherbourg pour capter les grands chantiers du Cotentin

Le groupe Bouygues Bâtiment Grand Ouest ouvre sa première agence dans la Manche, à Cherbourg-en-Cotentin, dans l'objectif de répondre à l'afflux de grands projets industriels et de rénovation énergétique dans la région. Avec des recrutements envisagés et des partenariats locaux, cette expansion vise à renforcer son maillage territorial et à créer des opportunités d'emploi.

Bouygues Bâtiment Grand Ouest a inauguré sa première agence dans le département de la Manche, à Cherbourg -en- Cotentin , marquant une expansion stratégique dans une région en forte dynamique économique et industrielle.

Cette ouverture s'inscrit dans le cadre d'un maillage territorial déjà bien établi, avec dix autres agences réparties en Normandie, Picardie, Bretagne et Pays de la Loire, mais elle répond spécifiquement à l'émergence de grands chantiers et à l'afflux d'opportunités dans le Cotentin. La direction de l'entreprise, représentée par Vincent Lemenant, directeur de la nouvelle agence, et Rémi Ronsin, directeur général adjoint, a souligné lors d'une soirée organisée à La Cité de la Mer que la région est devenue une place d'affaires incontournable, notamment en raison des projets industriels majeurs qui génèrent des besoins en construction, rénovation énergétique et infrastructures d'accueil pour les travailleurs.

L'implantation vise à capter efficacement ces marchés en proposant des solutions clé en main, de la conception à la réalisation, grâce à la constitution de groupements d'entreprises capables de répondre à des appels d'offres complexes. L'agence de Cherbourg ambitionne de générer rapidement un chiffre d'affaires compris entre 15 et 30 millions d'euros et de compter une soixantaine de collaborateurs à moyen terme.

Les recrutements concerneront divers corps de métiers : ingénieurs, bancheurs spécialisés dans le béton, grutiers, menuisiers et bardeurs, reflétant la polyvalence requise pour les chantiers du bâtiment et du génie civil. Cette création d'emplois s'accompagne d'une volonté délibérée d'attirer des talents extérieurs à la région, Cherbourg n'étant pas une destination naturellement migratoire pour les salariés du secteur.

En établissant une agence sur place, Bouygues Bâtiment Grand Ouest offre des perspectives d'évolution professionnelles et un cadre attractif pour inciter les travailleurs à s'installer dans le Cotentin, contribuant ainsi au dynamisme local. Au-delà de la simple réponse aux besoins immédiats des chantiers, l'entreprise projette de s'ancrer durablement dans le tissu économique et social du territoire.

Les dirigeants ont annoncé leur intention de renforcer les partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et les écoles du Grand Ouest pour alimenter leur vivier de compétences. Cette implantation s'inscrit dans une logique de développement à long terme, visant à participer activement à l'attractivité et à la transition énergétique de la région.

L'ouverture de cette onzième agence en Normandie confirme la stratégie de Bouygues Bâtiment Grand Ouest de se rapprocher des zones où les grands projets industriels et les enjeux de rénovation créent un volume d'affaires substantiel, tout en jouant un rôle de levier pour l'emploi et la formation locale





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