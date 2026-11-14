Boutique Fiers de Bien Faire : L'AgaPei valorise le travail handicapé à Albi

L'AgaPei lance une boutique éphémère 'Fiers de Bien Faire' à Albi jusqu'au 31 décembre pour mettre en avant les compétences des travailleurs en situation de handicap.

L'AgaPei a ouvert une boutique éphémère nommée "Fiers de Bien Faire" au 26 rue Mariès à Albi. L'établissement, animé par Vanessa Huant, reste ouvert jusqu'au 31 décembre pour promouvoir les compétences des personnes en situation de handicap.

Une initiative nationale à Albi

Ce projet s'inscrit dans une dynamique nationale portée par le réseau Unapei & Entreprises. L'objectif est de rendre visible le travail des personnes handicapées à travers toute la France. L'AgaPei, qui signifie AGir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap, a sélectionné cette localisation stratégique.

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La boutique met à l'honneur les savoir-faire développés dans les ateliers des ESAT. Elle propose une sélection de produits artisanaux et gourmands issus de toute la France. Cette approche permet de célébrer les métiers et l'expertise des travailleurs concernés.

Des produits locaux et artisanaux

Les consommateurs peuvent découvrir de nombreuses créations venues spécifiquement du Tarn et des départements voisins. La gamme inclut des vins de Gaillac reconnus pour leur qualité. Des décorations en bois artisanal sont également proposées aux acheteurs.

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Outre les produits traditionnels, la boutique vend des accessoires textiles recyclés. Des coffrets gourmands personnalisables sont disponibles pour les fêtes. Ces articles illustrent la diversité des talents présents dans les ateliers partenaires.

Une stratégie de visibilité et d'inclusion

Vanessa Huant, chargée de communication, marketing et partenariat à l'AgaPei, détaille les enjeux du projet. Elle souligne que le but est double : créer un impact social fort et montrer les compétences réelles. Cette boutique en centre-ville offre une occasion unique de gagner en visibilité pour l'association.

L'initiative cherche également à sensibiliser les commerçants albigeois aux alentours. L'objectif est d'encourager de futures opportunités de stages ou d'emplois. Cette démarche vise à intégrer durablement ces travailleurs dans l'économie locale.

Horaires d'ouverture et disponibilité

La boutique accueille ses clients du mardi au samedi entre 10 h et 19 h. Les dimanches du mois de décembre sont également inclus dans les horaires d'ouverture. L'accueil se fait aux mêmes heures, soit de 10 h à 19 h, pour faciliter les achats.

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Cette période d'ouverture coïncide avec les fêtes de fin d'année. Elle permet aux citoyens de soutenir une cause sociale tout en faisant leurs achats. L'adresse exacte au 26 rue Mariès reste accessible jusqu'à la fin du mois de décembre.