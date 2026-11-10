Bourse : le secteur de la défense, un point d'entrée attractif pour les investisseurs

Selon Morningstar, les dépenses militaires européennes lancent un supercycle de long terme, mais les actions de défense restent très exposées aux décisions publiques.

Le secteur de la défense attire de nouveau l'attention des investisseurs en Bourse. Selon les analyses relayées dans cet article, les actions européennes du secteur n'ont pas progressé depuis le sommet de mi-janvier 2026, une contre-performance qui pourrait ouvrir des opportunités sur certaines valeurs. Le réarmement de l'Europe pourrait générer jusqu'à 3 000 milliards de dollars de dépenses en équipements au cours de la prochaine décennie.

Ce mouvement concerne notamment Thales et Dassault Aviation, deux acteurs français cités parmi les valeurs suivies. Le repli récent des cours européens contraste avec la forte hausse observée depuis 2022, lorsque la guerre en Ukraine a poussé les gouvernements à relancer leurs budgets militaires.

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Un supercycle de dépenses militaires déjà engagé

Morningstar estime que les dépenses de défense ne font que débuter un supercycle de long terme. Pour cet institut, les Etats vont accroître leurs budgets militaires sur fond d'engagements pris au sein de l'Otan et d'efforts destinés à combler plusieurs décennies de sous-investissement.

La flambée des actions du secteur s'est nourrie de plans d'investissement militaires historiques lancés en Europe, notamment en Allemagne et au niveau de l'Union européenne. Les autres grandes puissances, dont le Japon, les Etats-Unis et la Chine, ne sont pas en reste et augmentent déjà des budgets de défense très élevés.

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Pour les investisseurs, la question n'est plus de savoir si les Etats vont augmenter leurs dépenses de défense. Morningstar considère qu'il faut désormais observer comment ces montants seront répartis entre les différents industriels, programmes et technologies.

Des risques élevés sur les valeurs individuelles

Morningstar juge que les actions individuelles du secteur de la défense peuvent offrir un potentiel de hausse important. Le cabinet met toutefois en garde contre des performances très contrastées d'une entreprise cotée à l'autre.

L'exemple de Rheinmetall illustre ce risque. Au moment de la rédaction de cet article, l'action du groupe allemand affichait un plongeon de près de 47 % depuis le début de l'année 2026, pénalisant lourdement ses actionnaires.

Morningstar avertit que les valeurs du secteur peuvent être fortement exposées à certains contrats, à des programmes spécifiques ou à des décisions de dépenses publiques. Une seule commande ou un choix budgétaire défavorable peut donc peser fortement sur le cours d'une société.

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ETF et fonds thématiques pour investir dans la défense

Les fonds thématiques dédiés à la défense, qu'il s'agisse d'ETF ou d'OPCVM classiques, permettent une exposition plus large. Morningstar souligne qu'ils réduisent le risque lié à la détention d'une seule action du secteur.

Ces véhicules donnent accès à plusieurs entreprises, à différentes technologies et à des budgets nationaux variés. Pour un investisseur qui souhaite profiter du supercycle sans miser sur un seul industriel, cette diversification constitue une alternative à la sélection d'actions isolées.

Morningstar retient par ailleurs que de nombreuses entreprises du secteur bénéficient de carnets de commandes en hausse, de tendances de demande favorables à long terme et de valorisations attractives par rapport à ses estimations de juste valeur. Ces éléments fondent sa lecture positive du secteur, malgré la volatilité observée depuis le début de 2026.