Bourse : le CAC 40 bondit grâce à la victoire des démocrates aux États-Unis

Le CAC 40 et l'Euro Stoxx 50 enregistrent des gains supérieurs à 3% suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le CAC 40 et l'Euro Stoxx 50 enregistrent une dynamique haussière significative, marquée par une progression de plus de 3% depuis la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Cette performance boursière, jugée plus spectaculaire que prévu par les analystes, s'explique par une rotation sectorielle accélérée et une baisse des tensions sur les taux à long terme.

Mécanismes de hausse sur les marchés européens

La victoire parlementaire des démocrates, qui ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain dans des bastions traditionnellement républicains, a immédiatement influencé les attentes des investisseurs européens. Cette configuration politique favorise l'espoir d'une plus grande discipline budgétaire, limitant ainsi les velléités de dépenses budgétaires et de baisses d'impôts du président Donald Trump.

Also read Kim Yo Jong rejette tout dialogue avec les Etats-Unis après des tirs de missiles

Cette perspective de consolidation des finances publiques, soutenue par Edmond de Rothschild et Mirabaud Asset Management, pèse sur les craintes liées à la dette publique américaine. En conséquence, les taux à long terme, notamment le rendement des obligations d'État à dix ans aux États-Unis, reculent depuis les élections, soutenant directement les valorisations des actions européennes.

Positions des acteurs et analyses financières

Les analystes de Momentum avaient anticipé ce mouvement haussier dès lundi, identifiant un signal clair sur le CAC 40 avant même le dépouillement complet. Cette sélection d'actions, qui surperforme l'indice de référence, a vu des titres comme Pernod-Ricard, Carrefour et Air liquide bondir verticalement, profitant de la réévaluation des secteurs traditionnels.

Advertisement

Edmond de Rothschild souligne que le prochain Congrès pourrait freiner l'expansion des déficits publics, un élément clé pour maintenir les taux à la baisse. Mirabaud Asset Management confirme que cette trajectoire budgétaire plus prudente devrait bénéficier aux banques, dont le poids est important dans le CAC 40 et l'Euro Stoxx 50, grâce à une meilleure stabilité du marché des taux.

Impacts concrets sur l'économie et les secteurs

Outre les aspects monétaires, la victoire démocratique ouvre la voie à une posture diplomatique plus accommodante concernant le conflit avec l'Iran. Cette détente géopolitique a contribué à une chute des prix du pétrole, un phénomène particulièrement bénéfique pour l'économie européenne fortement dépendante des importations d'hydrocarbures.

Cependant, certains risques subsistent, notamment en cas de désaccord politique menant à une fermeture de l'administration fédérale ou à des blocages sur le plafond de la dette. Ces scénarios pourraient faire repartir les taux à la hausse et accroître la volatilité, malgré l'optimisme actuel qui pousse les investisseurs à délaisser les valeurs technologiques au profit de la consommation et de la santé.