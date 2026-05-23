Bouquinerie solidaire de la ressourcerie Arile au centre commercial des Saisons

La ressourcerie Arile propose chaque année pendant deux mois une boutique solidaire au centre commercial Les Saisons, afin de sensibiliser les clients au second-main et collaborer à l’insertion professionnelle.

Le centre commercial des Saisons accueille, chaque année pendant deux mois avant les fêtes, une boutique solidaire de la ressourcerie Arile qui y emploie des salariés en insertion.

Depuis 2021, pendant deux mois chaque année, notre boutique éphémère nous permet de sensibiliser les clients du centre commercial à l’économie circulaire et à la seconde main, tout en faisant découvrir notre ressourcerie et l’économie sociale et solidaire. Installée avant les fêtes de fin d’année au centre commercial Les Saisons, à Meaux (Seine-et-Marne), cette boutique sert aussi de terrain d’immersion grandeur nature pour les salariés en insertion.

Elle est une façon d’autofinancer l’accompagnement des personnes en insertion, et nous devons assurer nos charges d’exploitation, qui augmentent en flèche.

'Tout le monde en a une' : comment cette veste polaire est devenue un phénomène de mode à Disneyland Pari





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Économie Circulaire Second-Main Ressource Fiable Insertion Professionnelle Solidarité Économie Sociale Et Solidaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les 5 pains les plus sains à privilégier absolument, selon les nutritionnistes82 % des Français mangent du pain chaque jour, mais tous ne se valent pas : quels sont les pains les plus sains à mettre au menu ?

Read more »

Cette année, les vraies stars de la Croisette sont les accessoires pour les cheveuxBarrette, grosse pince, bijoux de cheveux : voici ce que l'on pique aux célébrités.

Read more »

Baignades sauvages dans les fleuves et canaux pendant les fortes chaleurs : attention danger, rappellent les autoritésAlors que les températures grimpent, Voies navigables de France alerte sur les dangers des baignades hors zones autorisées, responsables d’une hausse des noyades chez les jeunes l’année dernière

Read more »

Canicule : cette couette est idéale pour toutes les saisons et est à -30% aujourd’huiDouce et légère, la couette TEMPEREE 18-21°C de Bultex vous permet de faire de beaux rêves toute l’année. Ce modèle validé par la majorité

Read more »