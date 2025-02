Boulangerie du Kremlin-Bicêtre Sanctionnée pour Emploi Indépendant

Une boulangerie du Kremlin-Bicêtre a été lourdement sanctionnée pour avoir employé des travailleurs sans-papiers et dissimulé des heures de travail.

Une boulangerie du Kremlin-Bicêtre a été lourdement sanctionnée par la préfecture du Val-de-Marne pour avoir embauché des dizaines de travailleurs sans-papiers et non déclaré des centaines d'heures de travail. L'établissement a été condamné à une amende de 435 750 euros et fermé pour un mois.

La préfecture a indiqué à Actu Paris que l'inspection, menée conjointement par l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière et l'URSSAF le 16 janvier 2025, a révélé la présence de 21 employés en situation irrégulière. En outre, la boulangerie avait dissimulé 754 heures de travail, causant un préjudice de 13 722 euros aux caisses de l'URSSAF. Cette affaire intervient dans un contexte de durcissement des régulations en matière de régularisation des travailleurs sans-papiers. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a envoyé une nouvelle circulaire en janvier dernier, remplaçant celle de Manuel Valls et visant à restreindre fortement les autorisations administratives pour les travailleurs sans-papiers. En 2023, 11 500 personnes ont bénéficié de la régularisation, mais les critères – trois ans de résidence en France et deux ans de travail – devraient évoluer dans la prochaine liste à paraître prochainement. La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a annoncé sur France Inter que cette liste serait publiée d'ici la fin février.





