Boulangerie Carpe Diem soutient les sapeurs-pompiers

La boulangerie-pâtisserie Carpe Diem a récolté 341€ pour l'amicale des sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule grâce à une opération solidaire sur les brioches des Rois.

Durant tout le mois de janvier et jusqu'au 2 février, Géraldine et Sébastien, boulangers-pâtissiers passionnés, ont mis en place une belle initiative. Pour chaque brioche des Rois vendue, 1 € était reversé à l'amicale des sapeurs-pompiers de la commune. Une première pour cette boulangerie-pâtisserie, qui a ouvert ses portes il y a bientôt quatre ans. Pourquoi avoir choisi les pompiers ? 'C'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur', explique Géraldine.

'On dit souvent que les pompiers répondent toujours présents quand on a besoin d'eux, alors il nous semblait important de leur montrer que nous aussi, nous sommes là pour eux.' Un chèque de 341 € Grâce à la générosité de leurs clients et à l'engouement autour de cette opération solidaire, le couple a pu remettre cette semaine un chèque de 341 € au président de l'amicale des pompiers de Roquefort-la-Bédoule. Un geste apprécié par ces hommes et femmes engagés, pour qui chaque marque de reconnaissance compte. Fort de ce succès et touchés par l'enthousiasme de leurs clients, Géraldine et Sébastien ont décidé de pérenniser cette initiative en la renouvelant chaque année. Mais avec une petite nouveauté : 'Nous aimerions soutenir d'autres associations locales. Pourquoi ne pas impliquer nos clients en leur proposant de choisir, eux aussi, la cause qui leur tient à cœur ? Nous allons y réfléchir', confient-ils. Cette opération, bien plus qu'un simple don, illustre parfaitement l'esprit de solidarité, de proximité et de bonne humeur qui anime la boulangerie de Géraldine et Sébastien. Une belle manière de débuter l'année en mêlant gourmandise et générosité ! Boulangerie Carpe Diem, 3 avenue Fernand Balducci





