Le ventilateur Essentielb EVC91w est un modèle en colonne très discret qui propose une puissance de 36 watts et un débit d'air de 1 489 m3/h. Il est disponible dans les magasins Boulanger et sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne, au prix de 49,99 euros.

Avec les fortes températures que l'on connaît actuellement, fermer les volets n'est pas toujours suffisant. Pour profiter d'un air frais et agréable, Boulanger propose un ventilateur, à la fois discret et efficace, à moins de 50 euros.

Le ventilateur Essentielb EVC91w est un modèle en colonne très discret. La partie supérieure dispose d'une petite poignée afin de le déplacer facilement. Son utilisation est grandement simplifiée par la présence d'un panneau de commande placé sur la partie supérieure du ventilateur. Mieux encore, une télécommande est également fournie pour vous éviter de vous déplacer.

Grâce à sa forme en colonne et à sa couleur blanche, le ventilateur Essentielb EVC91w est discret, tout en vous faisant bénéficier de sa fraîcheur. Le ventilateur Essentielb EVC91w dispose d'une puissance de 36 watts, lui permettant de créer un débit d'air de 1 489 m3/h. Malgré tout, le niveau sonore ne dépasse pas 58 dB quand le ventilateur est à puissance maximale. Vous disposez de 3 vitesses en fonction du flux d'air que vous voulez obtenir.

Vous avez également la possibilité de placer le ventilateur en mode fixe ou oscillant. Dans ce second cas, l'oscillation permet de répartir uniformément le débit d'air dans toute la pièce. Le passage en mode fixe se fait tout simplement en actionnant le blocage pour bénéficier d'un brassage sur une seule direction. Le ventilateur Essentielb EVC91w est également équipé d'une minuterie qui est réglable par pas d'une heure.

Cette fonctionnalité est pratique pour une utilisation le soir, pour s'endormir. Le ventilateur Essentielb EVC91w est disponible dans les magasins Boulanger, ainsi que sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne, au prix de 49,99 euros. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Il est possible que le Samsung Galaxy S26 soit à ce prix sur ce site car il s'agit probablement d'un faux ou d'un produit de contrebande. En effet, le prix indiqué est beaucoup trop bas par rapport au prix normal du téléphone.

Il est donc probablement un piège pour les acheteurs qui veulent obtenir un bon rapport qualité-prix. Il est important de faire attention aux prix trop bas et de vérifier l'authenticité du produit avant d'effectuer un achat en ligne





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